Así es Joana Sanz la ex mujer de Dani Alves

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, ha cobrado un papel importante durante el juicio a sus ex marido, condenado ahora a 4 años de prisión por agresión sexual. La ex esposa de Alves declaró en el juicio que el ex futbolista del Barcelona, la noche de autos, llegó tan borracho a casa que se desplomó en la cama. Poco se conoce sobre la vida de Joana Sanz, a quien la historia le acompaña pese a no estar implicada directamente y de la que se desconocen muchos datos.

Inseparable compañera de Dani Alves en sus últimos años como futbolista profesional, Joana Sanz se enteró a través de los medios de lo sucedido con su marido en la discoteca de Barcelona donde habría tenido lugar la agresión sexual por la que Alves fue acusado y por la que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año. La acusación sobre el brasileño es de entre 9 y 12 años de condena de cárcel por agresión sexual a una joven de 23 años.

Por su parte, Joana Sanz, modelo de profesión, trata de refugiarse en sus seres queridos y aislarse lo máximo posible de un tema que se encuentra en la actualidad pública desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Sanz acudirá a declarar este martes 6 de febrero en la Audiencia de Barcelona, en calidad de testigo.

De dónde es Joana Sanz

Joana Sanz nació en Tenerife en el año 1993 y tiene actualmente 30 años. Modelo de profesión, conoció a Dani Alves y en 2017 se casaron en Ibiza, en una boda que para muchos fue una sorpresa. Al contrario de lo que muchos piensan, la mujer de Alves es española y no brasileña. Su anterior pareja, Dinorah Santana, sí es brasileña.

La ruptura y divorcio de Joana Sanz y Dani Alves

El giro de los acontecimientos ha sido una constante en la relación entre Joana Sanz y Dani Alves desde que el ex futbolista fuera acusado de una agresión sexual. Pese a que la modelo aseguró primero que se iban a separar, los rumores alimentaron esta posibilidad y Joana Sanz los zanjó en su única comparecencia pública, en la que dijo que no se iban a divorciar.

“Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento”, comentaba Joana Sanz en una entrevista en Mediaset. “Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos”, añadió la modelo, sobre sus conversaciones con Dani Alves, con este desde la cárcel.

Dani Alves y Joana Sanz. (Getty)

Los hijos de Joana Sanz y Dani Alves

Joana Sanz y Dani Alves no tienen hijos en común, aunque ambos convivieron en su etapa de casados con los dos hijos que tenía el ex futbolista del Barcelona y del PSG, entre otros clubes, con su anterior pareja, Dinorah Santana. Victoria Alves y Daniel Alves JR, de 16 y 15 años, respectivamente, son los hijos de Dani Alves.

Las redes sociales de la modelo

Joana Sanz había mantenido activas sus cuentas en las redes sociales, pero días antes del juicio en el que declarará en calidad de testigo, tomó la decisión de borrar sus cuentas en pos de añadir privacidad para ella y para su familia. La modelo, aún mujer de Dani Alves, busca la máxima protección en una fase muy complicada de su vida debido a la acusación sobre el que fuera su esposo.