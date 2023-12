Joana Sanz, todavía esposa de Dani Alves lo estaba pasando realmente mal en estas fechas tan señaladas después de un año muy duro en el que falleció su madre y acusaron a Dani Alves de violación, cargos por los que el futbolista brasileño irá a juicio próximamente. De hecho, la modelo ha desaparecido por completo de las redes sociales, ha eliminado o desactivado su cuenta de Instagram y no hay rastro de ella.

Lo último que dejó fue un angustioso mensaje: «Hoy siento el corazón tan herido que ni sé cómo gestionarlo. Me abruman los recuerdos del año pasado y la sensación de vacío interno que me quema como el hielo. Tal vez me la pase en pijama llorando o me autodestruya a tequila en alguna fiesta. No me juzguen, que bastante entera estoy terminando el año. Disfruten de la familia. Disfruten de la familia, que no son para siempre». Esas palabras las publico en stories de Instagram junto a una foto suya llorando de pena. El repentino cierre de su cuenta coincide con mensajes profundos y enigmáticos publicados durante los últimos días, de ahí la preocupación entre sus seguidores.

Hace varios meses Joana Sanz se sinceró sobre calvario que vivió por la muerte de su madre y la entrada en prisión de Dani Alves. La modelo reconoció que «tuve un intento de suicidio porque no podía más». No se cerraba al amor, aunque todavía no esté formalmente divorciada del futbolista: «A mí con tal de que no me mientan, a mí que me sean sinceros, si te quieres ir de viaje y comerte a cinco, pues avísame, para que vayamos a la par. No me veas la cara de idiota después».

Entrevista en televisión

Hace unas semanas, Joana Sanz decidió sincerarse por primera vez en televisión acudiendo al programa De viernes. La modelo respondió a casi todas las preguntas de Santi Acosta y dejó numerosos titulares. Pero no quiso contestar a una espinosa cuestión formulada por Ángela Portero. «Tu marido no está desde hace diez meses en una cárcel por haber sido infiel a su mujer. Está por una presunta agresión sexual a una chica de 21 años, a la que le decía, por ejemplo: ‘Dime, yo soy tu putita’. ¿Tú reconoces realmente a alguien así? Porque, una persona que llega incluso a golpear a una chica de 21 años. No es una infidelidad, es algo más grave que te hace pensar con qué clase de bestia convivo», comentó Ángela.

La influencer no se quedó callada cuando escuchó a Ángela Portero, pero tampoco respondió a la cuestión que le planteó. «¿Te parece bien hacerme este tipo de preguntas a mí, que no tengo absolutamente nada que ver con el caso?». Joana insiste en que ella no tiene nada que ver con los errores que haya podido cometer Dani Alves ni la encargada de juzgar a su marido. La canaria Sanz reconoce que habla de forma continua con el jugador y promete que le apoyará en todo lo que sea necesario aunque lo haya pasado realmente mal por la supuesta violación y también por la muerte de su madre.

«Me entero por la televisión. Fue cómo un jarro de agua fría. Lo esencial para mí era mi madre, él para mí era secundario», dijo. Joana Sanz también evitó pronunciarse sobre los hechos que le atribuyen a Alves. «Eso es un tema judicial. Yo hablo de infidelidad, que es lo que a mí me toca. Del tema judicial no voy a hablar porque no me corresponde», declaraba.