Joana Sanz revela su decisión sobre futuro inmediato con Dani Alves y se niega a contestar una pregunta

Joana Sanz se ha asentado por primera vez en un plato de televisión de la mano de Santi Acosta, el nuevo presentador de Telecinco. La modelo brasileña lleva en el centro de la noticia desde que salió a la luz el escándalo que ha llevado a Dani Alves a prisión. La Fiscalía pide nueve años y mientras tanto el futbolista sigue negando los hechos, pero ¿qué postura ha tomado Joana? Ha hablado de su situación con Alves, aunque hay una pregunta que se ha negado a responder.

Joana Sanz ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con el caso de Dani Alves y considera innecesario dar ciertas explicaciones. Según cuenta, sigue apoyando al deportista y no le dará la espalda porque continúan siendo familia. Esto quiere decir que no tiene pensado divorciarse de él, de hecho ha dejado la puerta abierta a una futura reconciliación. Siguiendo sus declaraciones, sus planes más inmediatos son apoyar a Dani, estar cerca de él e intentar que su estancia en la cárcel sea lo más llevadera posible.

La pregunta que Joana Sanz se ha negado a responder

Joana Sanz dando explicaciones / Telecinco

De Viernes, el nuevo programa de Telecinco, ha llegado pisando fuerte y con dos grandes exclusivas: la entrevista de Ángel Cristo arremetiendo contra Bárbara Rey y la primera intervención televisiva de Joana Sanz. Santi Acosta y Beatriz Archidona, presentadores del espacio, se han rodeado de los mejores colaboradores y han contado con la presencia de la periodista Ángela Portero. Ha sido esta última la que ha puesto en un aprieto a la invitada, quien se ha negado a responder a su pregunta.

«Tu marido no está desde hace diez meses en una cárcel por haber sido infiel a su mujer. Está por una presunta agresión sexual a una chica de 21 años, a la que le decía, por ejemplo: ‘Dime, yo soy tu putita’. ¿Tú reconoces realmente a alguien así? Porque, una persona que llega incluso a golpear a una chica de 21 años. No es una infidelidad, es algo más grave que te hace pensar con qué clase de bestia convivo», comentó Ángela.

La respuesta de Joana

Joana Sanz posando con Dani Alves / GTRES

La influencer no se quedó callada cuando escuchó a Ángela Portero, pero tampoco respondió a la cuestión que le planteó. «¿Te parece bien hacerme este tipo de preguntas a mí, que no tengo absolutamente nada que ver con el caso?». Joana insiste en que ella no tiene nada que ver con los errores que ha cometido Alves y ha aprovechado para abrir un debate polémico.

«De momento, es presunto agresor, y, es verdad, que Joana no es ni denunciante ni denunciada. Es verdad que cuesta, como mujer yo entiendo a Ángela, entender que tú sigas hablando a diario con él, independientemente de que él no quiera darte el divorcio. Llama la atención que, como mujer, sigas manteniendo esos contactos con él».

Los planes de la modelo con Dani Alves

Joana Sanz en ‘De Viernes’ / Telecinco

Joana Sanz reconoce que habla de forma continua con Dani Alves y promete que le apoyará en todo lo que sea necesario. Sin embargo, ha admitido que los hechos que ha protagonizado el último año le han llevado a una situación límite. La entrada en la cárcel de deportista se produjo una semana después del fallecimiento de su progenitora.

«Me entero por la televisión. Fue cómo un jarro de agua fría. Lo esencial para mí era mi madre, él para mí era secundario», ha declarado en De Viernes. Más adelante ha evitado pronunciarse sobre los hechos que le atribuyen a Alves. «Eso es un tema judicial. Yo hablo de infidelidad, que es lo que a mí me toca. Del tema judicial no voy a hablar porque no me corresponde», declara al respecto