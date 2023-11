Joana Sanz en televisión: los bandazos de la mujer de Alves que deberá defender en plató

Giro inesperado de los acontecimientos. Recién cumplidos los diez meses de prisión de Dani Alves, su mujer, Joana Sanz, ha decidido romper su silencio frente a las cámaras, sentándose por primera vez en un plató de televisión para hablar largo y tendido sobre las emociones que ha vivido durante estos últimos meses tras situarse en el ojo del huracán mediático por estar vinculada sentimentalmente con el futbolista.

Dani Alves y Joana Sanz en un evento / Gtres

Pese a que sus palabras siempre han dejado entrever que la situación por la que estaba atravesando era, cuanto menos, complicada, lo cierto es que la actitud cambiante por la que optado Joana a lo largo de estas semanas ha sido objeto de titular en numerosas ocasiones. En un principio, la defensa por parte de Joana hacia su marido era incansable, llegando incluso a confesar que ella misma había visto, en varias ocasiones, como diferentes mujeres se habían sobrepasado para coquetear con su esposo. Pero, al poco tiempo, su opinión al respecto cambió.

Casi dos meses después de conocerse que Alves había sido acusado por una presunta violación, la modelo anunciaba en sus redes sociales, a través de un comunicado escrito por su puño y letra, que había decidido separarse del brasileño, rompiendo por completo con el apoyo inquebrantable que había mostrado en un principio: «Aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida. Me amo, me respeto y me valoro muchísimo a mí misma», señalaba, posicionándose, una manera sutil, con las víctimas. Cabe destacar que en el mes de mayo, la influencer abandonó la casa del futbolista para mudarse a Madrid y desvincularse de todo lo que tuviera que ver con el jugador, generando grandes tensiones familiares como resultado.

Dani Alves y Joana Sanz en un evento / Gtres

Sin embargo, cuando parecía que la historia de amor entre Joana y Dani estaba más que rota, las alarmas volvieron a sonar tras la decisión de la modelo de retomar sus encuentros con el futbolista en la cárcel. Estas visitas, según se informó desde el plató de Y ahora Sonsoles, se realizaban a través de un cristal y sus conversaciones eran por teléfono. Meses después, Joana concedía una entrevista al digital Vanitatis donde quiso zanjar cualquier tipo de rumor que señalara la posibilidad de dejar a un lado el divorcio: «Yo me plateo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites», recogía, al mismo tiempo que manifestaba que creía en la inocencia de su marido.

Meses más tarde, salía a la luz que Joana paralizaba los trámites de su divorcio. Así lo comunicó la periodista Leticia Requejo desde el programa TardeAR, donde aseguraba que, aunque la intención de divorciarse seguía vigente, Joana «no iba a dejar al que ha sido su marido de lado».

Hasta ahora, la manera de actuar por la que ha optado Joana ha estado rodeada de incógnitas, ya que ha sido una constante montaña rusa de emociones que muchos internautas han catalogado de «inquietante». Es por es por lo que su entrevista de esta noche en ¡De viernes! puede dar luz a todo lo que se lleva especulando meses atrás sobre la verdadera opinión de Joana acerca de la acusación a la que se enfrenta el que todavía es su marido, el cual está esperando a que se celebre el juicio para conocer una sentencia definitiva del caso.