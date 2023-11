Joana Sanz, por primera vez en un plató tras el escándalo del caso Alves

Giro inesperado en los acontecimientos. Joana Sanz reaparecerá, y esta vez no lo hará ni encima de la pasarela ni en las redes sociales, si no que será, nada más y nada menos, que frente a las cámaras y en un plató de televisión. La modelo ha decidido sentarse como invitada en el estreno del nuevo espacio televisivo de Mediaset ¡De viernes! Un formato del que, por ahora, poco o nada se sabe, ya que aún no hay ninguna información que señale cuál será su hueco en la parrilla de la cadena de Fuencarral.

Según se puede leer en el último comunicado de prensa emitido por Mediaset, Joana será una de las primeras invitadas del espacio televisivo. Será allí donde, por primera vez, hablará delante de los focos sobre cómo ha vivido y sigue viviendo el huracán mediático en el que está sumergida desde que Dani Alves, su todavía marido, ingresara en prisión el pasado mes de enero. El futbolista fue acusado de realizar una presunta violación a una joven en una conocida discoteca de Barcelona.

*Texto en elaboración*