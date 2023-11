El inesperado desnudo integral de Joana Sanz, todavía mujer de Dani Alves

El año 2023 no ha sido ni mucho menos fácil para Joana Sanz. El pasado mes de enero, la modelo perdió a su madre de manera casi repentina y vio como encarcelaban a su marido, Dani Alves, acusado de una supuesta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la modelo ha ido superando los golpes y vuelve a mostrarse muy activa ahora en sus redes sociales. De hecho, la canaria ha publicado un inesperado desnudo integral que ha revolucionado a sus seguidores.

Su última publicación es de sensual sesión fotográfica en la que aparece sin nada de ropa, jugando con sus posturas para evitar la censura de Instagram. La mujer del jugador brasileño luce una larga melena postiza y deleita a sus fans con dos posados a los que ha preferido no poner título, pidiendo que lo hagan sus propios seguidores.

Hace unos meses, Joana Sanz dio su primera entrevista y sorprendió a todos con algunas de sus declaraciones: «Creo que Dani es inocente. Hasta donde yo sé, todavía no ha habido un juicio. No podemos condenarlo antes de que eso ocurra». La modelo lo pasó muy mal, pero apostó por seguir adelante: «En principio yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión».

Joana Sanza repetía en varias ocasiones que cree en la inocencia de su marido, pero afirma que su matrimonio se ha resentido a causa de la infidelidad de Dani Alves aquella noche: «Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave».

Duras palabras de Joana Sanz

Aunque todavía no estén divorciados, todo apunta a que acabarán separándose: «Yo me planteo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites. Seguimos casados. De momento solo es de palabra. Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia”.

Una Joana Sanz que también reconoce que, antes de que su marido entrase en prisión, ellos, como pareja, estaban «superbien» y que «nunca» discutían. Cree que su marido «cometió un error» y que por eso han «perdido todo» lo que tenían. Casi un año después de aquello, la canaria vuelve a dar sensación de normalidad en redes a la espera de lo que pase en el juicio contra el brasileño.