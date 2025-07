Lo que llega no es normal: alerta de Jorge Rey a España sobre lo que va a pasar con el verano

Alerta Jorge Rey de lo que llega no es normal, lo que va a pasar con el verano puede pasar a la historia. Estaremos a merced de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afecten de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Este experto en el tiempo no duda en advertirnos de lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo es posible. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que acabarán siendo una importante tendencia.

El mes de agosto parece que acabará llegando de una manera para la que quizás no estamos del todo preparados. Tocará estar muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que marque estos días, estaremos pendientes de una situación que puede complicarse por momentos, a medida que vamos viendo como la situación cambia y nos casi sitúa en un giro radical de tendencia. El experto Jorge Rey sabe bien qué es lo que va a pasar en España.

No es normal lo que llega

Lo que está a punto de llegar, no es nada normal, sino más bien todo lo contrario, tendremos que estar muy pendientes de una serie de novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos marquen de cerca, con unos días en los que todo puede ser posible, incluido un cambio de tendencia para la que no estamos preparados.

Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que la inestabilidad puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Estamos viendo que no es un verano habitual, tal y como nos adelantó un Jorge Rey que sabe bien qué es lo que nos está esperando.

Lo que llega a nuestro país no es normal, la realidad es que estamos viviendo un verano en el que todo puede ser posible. Con una serie de novedades que serán las que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Este verano está siendo algo distinto a cómo lo esperaríamos. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar convirtiéndose en un extra de fenómenos que Jorge Rey nos explica en sus redes sociales.

Jorge Rey lanza una importante alerta sobre lo que va a pasar en verano

Este verano tendremos que prepararnos para una nueva realidad que puede acabar siendo la que marque estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Será el momento de apostar por una serie de novedades que pueden ser claves en estos días de finales de julio.

La previsión del tiempo de Jorge Rey se convierte en una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Lo que llega, será un cambio de tendencia que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

La AEMET nos advierte también que: «Precipitaciones abundantes en el Cantábrico oriental, cara norte del Pirineo y este de Cataluña. Descenso notable de las temperaturas máximas en la meseta Norte, Ibérica y Pirineos. Temperaturas máximas que superarán 34-36 grados en el cuadrante sudoeste interior de la Península y zonas de Canarias. Mínimas que no bajarán de 20 grados en el área mediterránea y en puntos de las depresiones del sudoeste. Intervalos de viento fuerte de componente norte en Rías Baixas, medio Ebro, norte y este de Baleares. Intervalos de fuerte en el bajo Ebro y Ampurdán con probables rachas muy fuertes».

Siguiendo con la misma previsión: «Se prevé tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas, intervalos de nubes bajas en el Cantábrico y nubes de evolución dispersas en el centro y tercio oriental. No obstante, circulación atlántica afectará al nordeste peninsular y Baleares, con abundante nubosidad y precipitaciones desplazándose por el Cantábrico, alto Ebro, Pirineos, este de Cataluña y Baleares. Se esperan más abundantes en el Cantábrico oriental, cara norte de Pirineo y este de Cataluña, sin descartar Baleares. En las Canarias más occidentales son probables intervalos de abundante nubosidad, predominando media y alta, nubes bajas matinales en los nortes y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla o brumas matinales en interior y zonas altas del extremo norte, Baleares y Alborán, persistentes en el centro norte, nordeste y Alborán. Temperaturas máximas en aumento en Alborán y Canarias, notable en la costa del Sol, en descenso en el interior centro y norte peninsulares y Baleares, notable en meseta Norte, Ibérica y Pirineos. Superarán 34-36 grados en el cuadrante sudoeste interior, Gran Canaria, Tenerife e islas más occidentales. Mínimas en aumento o sin grandes cambios, permaneciendo por encima de 20 grados en el área mediterránea y en puntos de las depresiones del sudoeste».

Tocará estar pendientes de un tiempo que apunta maneras: «En la Península soplarán vientos de flojos a moderados con predominio de componente norte, poniente en el Estrecho y, rolando a levante, en Alborán. En el área mediterránea oriental predominará componente norte, rolando a este en litorales peninsulares. Intervalos de fuerte en Rías Baixas, medio Ebro, norte y este de Baleares. También intervalos de fuerte en el bajo Ebro y Ampurdán con probables rachas muy fuertes. En Canarias soplará alisio de flojo a moderado».