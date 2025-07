Feijóo presentará una lista con las leyes sanchistas que derogará: «Toca hacer una limpieza total»

El Partido Popular se muestra decidido a derogar las leyes impuestas por el sanchismo. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a los suyos activar el partido en «modo electoral», se ha marcado el mes de septiembre para dar el golpe definitivo. «Toca hacer una limpieza total», ha expresado, «necesitan al Estado para defenderse y para esconderse».

Casi cuatro semanas después de la celebración del XXI Congreso Nacional, Feijóo ha reunido en la sede de los populares a toda la cúpula y a los nuevos miembros que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional. Entre ellos, casi la totalidad de los presidentes autonómicos y parlamentarios del partido tanto del Congreso como del Senado, entre otros.

El líder del PP, que no ha cesado en sus críticas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado que su partido, además de reformar, deberá encargarse de «sanar la democracia» que el sanchismo ha puesto en manos del nacionalismo y del independentismo.

Por este motivo, ha anuncia que de cara al inicio del próximo curso político, presentará en el mes de septiembre un listado de leyes impuestas por el Gobierno de Sánchez para derogarlas y otro para sustituirlas. Todo, ha apuntado Feijóo, «para que el primer día del nuevo Gobierno sea el último día de la etapa negara del sanchismo».

«Tenemos una responsabilidad histórica y no podemos fallar», ha expresado Feijóo recordando que su partido sea el primer en intención de voto en España. Ya ganaron las elecciones del pasado 23 de julio de 2023 aunque no obtuviesen el apoyo suficiente para salir victoriosos en la sesión de investidura, y ahora, según Feijóo, las tornas han cambiado si no desvían el foco de lograr su objetivo de hundir a Sánchez y llegar a La Moncloa.

«Toca hacer una limpieza total y la haremos», ha asegurado el líder del PP. «Los que antes querían el poder por ambición ahora lo quieren por miedo, necesitan el Estado para defenderse y esconderse porque temen que en un futuro venga un Gobierno que les destape», ha apostillado Feijóo quien, a su juicio, Sánchez y sus socios que le apoyan en el Ejecutivo no tienen escapatoria.

«No se compare conmigo»

Con rotundidad se ha Feijóo de las críticas de un PSOE y un Gobierno a los que acusa estar acorralados por la corrupción. «No se compare conmigo, yo no acepto su doble moral contra la corrupción», ha señalado el líder del PP a la vez que ha reprochado el líder socialista del Ejectivo haya convocado un «mitin» para, a su juicio, «volver a mentir a los españoles».

Según el jefe del principal partido de la oposición a Sánchez, el PP es la única alternativa a sus derivas. «Se puede gestionar sin traicionar ni a los principios ni a los ciudadanos», ha señalado. «España puede tener una política mejor, España merece un Gobierno mejor y vamos a dárselo», ha asegurado.

Feijóo, que ha recordado que quienes estuvieran bajo el techo del vehículo que le llevó a las primarias del PSOE, uno lleve un mes viviendo bajo el techo de la prisión de Soto del Real -Santos Cerdán-, y otros dos, como son el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, lo hagan por su parte acorralados por la Justicia.

Según él, este Gobierno nació de la corrupción con una «auto amnistía inmoral» y fue el mismo Sánchez quien «dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó».

A sus socios, también se ha dirigido Feijóo apelando a su responsabilidad sobre seguir sosteniendo a Sánchez en La Moncloa. «Podrán seguir convirtiendo a sus socios en cómplices y callándoles con la mordida política correspondiente, pero los españoles ya no se dejan engañar más por este Gobierno», ha asegurado.

Cupo separatista

En su discurso, el líder del PP también ha querido dejar claro su rechazo al cupo separatista con el que Sánchez se sigue asegurando su supervivencia en el Gobierno. Para él, lo único que financia es «el separatismo y la distancia del resto de España». «El problema de Cataluña no es España», ha asegurado, «sus problemas son la corrupción, la okupación, la inseguridad en las calles, o el difícil acceso a la vivienda».

A su juicio, a los españoles y a los catalanes lo que nos les hace falta es cambiar de pasaporte sino «cambiar de Gobierno», y ha ello ha asegurado se compromete. «Vamos a seguir en España juntos y vamos a prosperar juntos. España necesita volver a crecer juntos, volver a reconocernos, que todos desde nuestra diversidad podamos sentirnos compatriotas», ha proseguido.