Palo a los coches con etiquetas B y C: las primeras multas están llegando y la DGT lo confirma

En España, el parque automovilístico está viviendo un cambio acelerado debido a las nuevas normativas que regulan la circulación de vehículos en las ciudades. Los coches que cuentan con las etiquetas ambientales B y C de la Dirección General de Tráfico (DGT) se encuentran cada vez más limitados, ya que diversas localidades están implementando restricciones para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona buscan limitar el acceso de vehículos que no cumplen con los requisitos ambientales más estrictos, lo que se traduce en multas de hasta 200 euros para quienes infrinjan las nuevas normas. El panorama para los coches con etiqueta B y C es cada vez más complicado, teniendo en cuenta que estas restricciones se extenderán a más localidades en los próximos años, poniendo en jaque a millones de conductores.

Nuevas restricciones y sanciones para coches con etiquetas B y C

En España circulan aproximadamente 20 millones de vehículos con las etiquetas B y C, según los datos de la DGT. Estos distintivos identifican a coches con motores de combustión, ya sean diésel o gasolina, que no alcanzan la etiqueta ECO ni la Cero Emisiones. En concreto, la etiqueta B corresponde a vehículos que cumplen con las normativas Euro 3 y 4, y la C a los que cumplen con Euro 4 y 6.

Desde el 1 de julio de 2025, ha entrado en vigor una nueva señal regulada por la DGT, conocida como R-120; indica la entrada a las Zonas de Bajas Emisiones y advierte que la circulación está restringida para ciertos vehículos según su etiqueta ambiental. Ignorar esta señal conlleva una multa de 200 euros, al considerarse una infracción grave.

Esta medida se suma a la presión normativa europea, que pretende prohibir la venta de coches nuevos con motor térmico en 2035, y a propuestas recientes para eliminar los coches de combustión en las flotas de alquiler o empresas antes de 2030.

¿Qué vehículos están afectados?

Los vehículos con etiqueta B incluyen a diésel matriculados entre 2006 y 2015 y gasolina registrados entre 2001 y 2006. Esta categoría incluye también vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías diésel o gasolina matriculados después de 2006.

Estos vehículos ya han visto prohibida su circulación en muchas ciudades españolas, y las restricciones se extienden paulatinamente a más áreas urbanas. Por ejemplo, ciudades como Bilbao ya han impuesto prohibiciones a la entrada de coches con etiqueta B durante los días laborables de 7:00 a 20:00 horas.

Asimismo, Madrid limita la circulación de estos vehículos en su Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) en el distrito centro, aplicando sanciones si se incumplen las normas. Otras ciudades, como Getafe y Estepona, también han adoptado medidas similares para controlar la movilidad y la contaminación.

El avance hacia restricciones para vehículos con etiqueta C

Los vehículos con etiqueta C representan el grupo más numeroso en las carreteras españolas, con un 35% de la flota total, y las ciudades comienzan a aplicarles limitaciones de acceso a las ZBE. Madrid ya ha restringido la entrada de coches con etiqueta C en la ZBEDEP del distrito centro, con algunas excepciones para estacionar en aparcamientos públicos. Getafe tiene previsto prohibir la entrada de estos vehículos desde enero de 2026, permitiendo sólo el acceso para aparcar, y en 2027 eliminará estas excepciones.

Además, otras ciudades como Huelva, Las Palmas de Gran Canaria y Estepona están en proceso de implementar ordenanzas que vetarán el acceso de coches sin etiqueta ECO o Cero Emisiones dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones desde este mismo año. Valladolid y Palma de Mallorca han anunciado que la restricción para vehículos con etiqueta C comenzará a aplicarse en 2030, mientras que Cuenca ha alargado el plazo hasta 2038, pero con el mismo objetivo final.

Zonas de Bajas Emisiones en expansión

Actualmente, más de 30 ciudades españolas han implementado Zonas de Bajas Emisiones, y se espera que este número aumente rápidamente en los próximos años. A finales de 2025, más de 150 localidades deberán contar con estas áreas protegidas, afectando a más del 60% de la población española. Esto implica que una gran cantidad de vehículos con etiquetas B y C se enfrentarán a limitaciones crecientes para circular dentro de los núcleos urbanos.

Cataluña es un ejemplo destacado, al ser la primera comunidad autónoma en aprobar un plan que prohíbe el acceso de coches con etiqueta B a todas sus Zonas de Bajas Emisiones, abarcando al menos 23 ciudades. Esta iniciativa marca un hito en la gestión ambiental regional y abre camino para que otras comunidades sigan su ejemplo.

Las nuevas multas de 200 euros y las restricciones a vehículos con etiquetas B y C de la DGT marcan un antes y un después en la movilidad urbana en España. La implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la señal R-120 configuran un escenario donde los coches más contaminantes están quedando relegados y limitados en su uso dentro de las ciudades.