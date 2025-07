El pedal del acelerador de los coches tiene otra función: muy pocos la conocen

En los últimos años, el mundo del automóvil ha experimentado una transformación sin precedentes. La irrupción de los vehículos eléctricos e híbridos ha marcado un antes y un después en nuestra forma de entender la conducción. Más allá del cambio de combustible, estos vehículos han traído consigo una nueva filosofía en la que cada componente cumple múltiples funciones, y donde la eficiencia energética se ha convertido en una prioridad indiscutible. Lo que antes era simplemente el pedal del acelerador, ahora puede cumplir un doble papel, muy útil y todavía poco conocido por muchos conductores.

No es de extrañar que quienes aún no han conducido uno de estos modelos se sorprendan al descubrir que, con sólo levantar el pie del acelerador, el coche empieza a frenar por sí solo, sin necesidad de pisar el pedal de freno. Esta característica, conocida como conducción con un solo pedal o «One Pedal Driving», no sólo ofrece comodidad, sino que también permite recuperar energía para las baterías del coche. Esta tecnología, cada vez más común en modelos eléctricos e híbridos, representa un pequeño truco con grandes beneficios.

La función ‘secreta’ del acelerador de lo coches

En los vehículos eléctricos y, en menor medida, en los híbridos, la forma de conducir difiere significativamente respecto a los coches tradicionales de gasolina o diésel. Una de las diferencias más destacadas está en el uso del pedal del acelerador. Mientras que en los coches convencionales este pedal sólo sirve para aumentar la velocidad, en los eléctricos también sirve para frenar y regenerar energía.

El sistema «One Pedal»permite que, al dejar de presionar el acelerador, el coche comience a reducir la velocidad de forma automática y progresiva. Pero no es un simple freno motor como en los vehículos térmicos: durante este proceso, el coche transforma la energía cinética generada por la desaceleración en electricidad que se almacena nuevamente en la batería.

Este efecto no sólo mejora la autonomía, sino que además reduce el uso del freno tradicional, lo que puede alargar la vida útil de sus componentes. Para muchos conductores acostumbrados al uso intensivo del freno, la primera experiencia con el «One Pedal» puede resultar chocante, pero en poco tiempo se convierte en algo sumamente práctico.

Ventajas ocultas

Una de las principales ventajas del sistema «One Pedal» es la recuperación de energía. Aunque no sustituye completamente la necesidad de enchufar el coche, esta función puede marcar la diferencia en situaciones en las que la autonomía es crítica. Imagina que estás llegando a casa o al punto de recarga con poca energía: cada metro que recorres aprovechando este sistema puede darte unos minutos extra muy valiosos.

Además, la comodidad de conducir usando un solo pedal es un punto a destacar. En las ciudades, donde es habitual acelerar y frenar constantemente, este sistema ayuda a suavizar la conducción y reducir la fatiga. Con un poco de práctica, el conductor puede dominar la desaceleración y detener el coche por completo sin pisar el freno.

Otra ventaja importante es la reducción del desgaste del sistema de frenos, ya que al depender menos del pedal de freno, las pastillas y discos se conservan durante más tiempo, lo que implica un ahorro en mantenimiento. También mejora la seguridad, ya que el sistema responde de forma inmediata al levantar el pie del acelerador.

¿Cómo se activa esta función en los coches eléctricos?

Es importante recalcar que, aunque esta función es muy práctica, no sustituye completamente al pedal de freno. Existen situaciones donde será indispensable utilizarlo, como frenadas de emergencia, descensos pronunciados o maniobras precisas en espacios reducidos. Sin embargo, para la mayoría de situaciones cotidianas, el sistema «One Pedal» es más que suficiente.

Conducción eficiente

Uno de los aspectos más fascinantes de los coches eléctricos no es solo que no emiten gases contaminantes, sino que también invitan a conducir de una manera más consciente y eficiente. La tecnología «One Pedal» es un buen ejemplo de cómo estos vehículos premian la suavidad y la anticipación en la conducción.

A través de esta técnica, los conductores aprenden a prever el tráfico, a calcular mejor las distancias y a aprovechar las pendientes o frenadas suaves para ganar unos kilómetros extra de autonomía. Este cambio de mentalidad, que puede parecer insignificante, contribuye a un mayor respeto por el entorno y a un uso más racional del vehículo.

Aunque puede parecer una característica menor o secundaria, este sistema tiene el potencial de cambiar por completo la experiencia de conducción y de facilitar la transición hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente. Y lo mejor de todo es que no requiere grandes conocimientos técnicos ni esfuerzo adicional por parte del conductor: basta con aprender a levantar el pie en el momento adecuado.

Así que, si estás pensando en pasarte a un coche eléctrico o híbrido, o si ya conduces uno y no conocías esta función, es hora de darle una oportunidad al «One Pedal».