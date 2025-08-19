Durante cinco días, Eric Domingo, deportista y embajador de Hyundai, y su madre, Silvia Roldán, han recorrido más de 100 kilómetros del Camino de Santiago, siguiendo la ruta portuguesa desde Vigo hasta la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en un reto por el ELA. Etapa a etapa, superaron cuestas del 20%, caminos de tierra y temperaturas por encima de los 36 grados, cumpliendo un sueño compartido y enviando un mensaje rotundo: la esclerosis múltiple merece ser vista, entendida y acompañada, una enfermedad con la que Silvia convive desde hace más de 20 años.

Un sueño que también ha podido compartir este periódico, que ha acompañado a Eric Domingo y Silvia Roldán en una etapa del recorrido con el objetivo de conocer cuales fueron los motivos que llevaron a madre e hijo a hacer este reto y dar visibilidad a esta enfermedad. Cabe recordar que en España, más de 55.000 personas tienen diagnosticada la enfermedad, mientras que en el mundo entero la cifra aumenta hasta los 2,8 millones. De todas ellas, más del 70% son mujeres. El reto, impulsado por Hyundai Motor España, busca dar mayor visibilidad a esta enfermedad autoinmune, degenerativa y, por ahora, sin cura, que afecta al cerebro y a la médula espinal.

«A raíz de conocer la enfermedad, no sé por qué me vino lo primero, tienes que hacer el Camino de Santiago. No lo pude hacer entonces y, ahora, 25 años después lo vamos a hacer», ha confesado Silvia Roldán en una entrevista para OKDIARIO.

Preguntada por cuál ha sido lo que más le ha gustado del Camino de Santiago, Roldán ha señalado que la naturaleza de los paisajes gallegos que conforman el recorrido entre Vigo y la capital de la región, aunque también ha destacado la calidad humana de las personas que se ha encontrado en el reto: «Todos te saludan, te acompañan, te ayudan y todo esto es lo que es el camino», ha sentenciado la catalana.

Por su parte, Eric Domingo, deportista y embajador de Hyundai, ha destacado la fuerza de voluntad que tiene la cabeza su madre. «Hace que esta aventura sea diferente, que la disfrute yo, porque yo solamente empujo y me preocupo de que disfrute y ya está», ha confesado.

Un reto por el ELA

El reto comenzó el 15 de junio en Vigo, con una primera etapa exigente por sus cuestas pronunciadas. Desde el primer paso, Eric y Silvia no caminaron solos: los acompañaron familias de niños con enfermedades raras, como parte de las iniciativas solidarias “A Carreira de Leo” y “Yo Corro por Lúa”, compartiendo fuerza y visibilidad desde el primer kilómetro.

La segunda etapa, entre Redondela y Pontevedra, fue especialmente técnica. Tramos de tierra y piedras hicieron imposible el paso con la silla en algunos puntos. En uno de los momentos más emotivos del recorrido, Eric cargó a su madre en brazos para poder continuar.

La tercera jornada, hasta Caldas de Reis, estuvo marcada por el calor extremo, superando los 36 °C. Aun así, no faltó el apoyo solidario: volvieron a unirse las familias compañeras de camino, en una etapa tan exigente como inspiradora. Las dos últimas etapas, entre Caldas, Padrón y finalmente Santiago de Compostela, estuvieron marcadas por el cansancio acumulado y la emoción del objetivo cumplido.

La llegada a la Plaza del Obradoiro, el 19 de junio, fue recibida con aplausos, emoción y la presencia de autoridades, deportistas y asociaciones que quisieron ser parte del cierre de este camino tan especial en un reto por el ELA.

Compromiso Hyundai

