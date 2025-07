Xabi Alonso da el OK a la salida de Rodrygo del Real Madrid

Xabi Alonso ya ha dado el visto bueno a la marcha de Rodrygo Goes del Real Madrid. El técnico blanco, que lleva trabajando con el delantero brasileño desde el primer día, cree que puede tener su demarcación cubierta con Mastantuono, Brahim, Güler e incluso Gonzalo. Rodrygo, que ha sido suplente en dos de los tres partidos del Mundial de Clubes pese a la ausencia de Mbappé, insiste en que su prioridad es seguir en el Madrid.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid se ha tomado el Mundial de Clubes para ver qué pasa con el futuro de Rodrygo. Por ahora en el torneo fue titular en el primer partido, no jugó ni un segundo en el segundo y jugó unos minutos en el tercero. Xabi Alonso ha dado a entender al club que si sale no va a causar perjuicio al equipo. Esa posición estaría cubierta con Arda, Brahim y Mastantuono. Habría overbooking en esa zona del campo. El Real Madrid ha fichado por valor de 160 y los 100 que podría ingresar por Rodrygo podría ayudar para que sea un saldo positivo».

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid, lejos de aclararse en el Mundial de Clubes, es cada día más incierto. El delantero brasileño, que había hecho borrón y cuenta nueva con la llegada de Xabi Alonso tras casi dos meses sin jugar un partido con el equipo madridista, sigue a años luz de ser el que fue. Ni la llegada del nuevo técnico ha servido de estímulo para que el jugador vuelva a enchufarse.

Rodrygo ha sido suplente en dos de los tres partidos del Mundial de Clubes e incluso en el segundo no jugó un minuto y ni siquiera calentó. Xabi Alonso le defiende (al menos con la boca pequeña) pero luego no le pone. Ni siquiera la ausencia de Mbappé ha servido para abrirle las puertas del once. Por si fuera poco, la comparativa con Gonzalo, titular en los tres encuentros, deja en mal lugar al brasileño.

Rodrygo insiste en quedarse

Xabi Alonso es consciente de las necesidades de la plantilla del Real Madrid, sobre todo del fichaje de un centrocampista, y por eso ha dado el visto bueno a la salida de Rodrygo aunque sea para poder costear el fichaje del futbolista de centro del campo que quiere. El técnico madridista considera que tiene la banda derecha del ataque cubierta con la llegada de Mastantuono, más Brahim, Güler y hasta Fede Valverde, que podría jugar de extremo como hizo en la Champions de las remontadas.

Rodrygo no quiere irse del Real Madrid. Así se lo transmitió a Xabi Alonso desde su primera charla y así se lo han manifestado sus agentes a los responsables del club. Con contrato hasta 2028 el brasileño se siente con la sartén por el mango para elegir cuál será su futuro. En la Premier varios clubes le rondan, aunque el Manchester City es el único que ha movido ficha hasta el momento tal como adelantó el propio Eduardo Inda el pasado 24 de junio en ‘el Chiringuito’.

«Creo que Rodrygo puede ser la gran salida este verano. Se esperará al final del Mundial de Clubes para verlo. El club le ha puesto precio. Es el equipo que siempre le ha querido, aunque le quiere media Europa. El Real Madrid ha tasado al jugador en 100 millones de euros. Podrían bajar a 80 u 85 y el resto pagarlo en cómodos plazos. No sólo se ha interesado el City. A Rodrygo también le ha llegado una oferta de los de siempre, de Arabia Saudí», aseguró el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

El Real Madrid sabe el valor de Rodrygo Goes y por eso no va a regalarlo, pero también es consciente de que tiene exceso de futbolistas en algunas demarcaciones mientras que otras están algo cojas. Además, el club blanco ya ha invertido más de 170 millones en fichajes –Huijsen, Trent, Mastantuono y Carreras– y es necesario hacer caja con alguna venta para equilibrar las cuentas y poder hacer alguna incorporación más a la plantilla tal como ha pedido Xabi Alonso.