Rodrygo Goes asume que será el sacrificado si el Real Madrid necesita hacer caja este verano pero pone una condición a su marcha: que sea al Manchester City. El brasileño, que ha vuelto a hablar con Guardiola, sólo aceptaría salir del club blanco si es para fichar por el equipo del Etihad.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Rodrygo, si se va, se iría al Manchester City, que es a donde quiere ir. Hay dudas de que el City juegue la Champions y si no la juegan no saldría». «Va a esperar a que llegue Xabi Alonso para ver si cuenta con él. Xabi jugaba en el Leverkusen con un 3-5-2 en el que Rodrygo no tendría sitio», añadió el director de OKDIARIO.

El futuro de Rodrygo Goes cada vez se aleja más del Bernabéu y del Real Madrid. No ha vuelto a jugar ni un minuto con el equipo de Ancelotti desde que fuera sustituido al descanso de la final de Copa el pasado 26 de abril. Nadie sabe muy bien qué le pasa y quién lo sabe no quiere aclararlo. Supuestamente está lesionado pero ni está ni se le espera… al menos hasta que Xabi Alonso tome los mandos del equipo.

Quizá entonces ya sea demasiado tarde porque en el seno del Real Madrid empieza a cundir la idea, que ya es mayoritaria, de que el ciclo de Rodrygo Goes de blanco ya se ha acabado. Que este es el verano para traspasarle antes de que siga cayendo su valor de mercado. Rodrygo, más allá de algún mensaje en sus redes sociales, guarda silencio aunque sabe perfectamente que el Madrid tiene los oídos bien abiertos por si llegan ofertas por él.

Rodrygo quiere quedarse

Rodrygo Goes, que renovó el año pasado hasta 2028, quiere quedarse en el Real Madrid pero sólo si va a ser importante para Xabi Alonso. No quiere volver a los tiempos de hace tres temporadas –el año de la Champions de las remontadas– en la que era el jugador número doce, el revulsivo perfecto para Ancelotti cuando los partidos se atascaban. Lleva dos temporadas como titular indiscutido y no está dispuesto a volver al banquillo. Para eso, prefiere irse.

Pero, claro, Rodrygo no aceptará que el Real Madrid le venda al mejor postor. Hace unos meses rechazó un ofertón de Arabia Saudí, que también bañaba en oro al club blanco por el traspaso, y no va a ir al club que más dinero ofrezca. Sólo aceptará salir del Madrid si su destino es el Manchester City de Guardiola, el club que ya le tanteó el verano pasado y que logró que Rodrygo provocara una mini-crisis en la semana previa a la final de la Champions.

Precisamente Pep Guardiola, que habló personalmente con Rodrygo hace un año, ha vuelto a hablar con el brasileño y le ha insistido en que sería un jugador “capital” en su nuevo proyecto. El Manchester City, que inició en el mercado de invierno su reconstrucción, va a volver a invertir en este verano y Rodrygo es el jugador elegido para reforzar su delantera.

El problema es que el Manchester City, que mantiene extraordinarias relaciones institucionales con el Real Madrid, sabe que el club blanco quiere desprenderse de Rodrygo y que Rodrygo sólo quiere jugar con Guardiola, por lo que intentará llevarse al brasileño por una cifra inferior a los 100 millones que el club blanco confía en obtener por su traspaso.

El culebrón Rodrygo apenas acaba de empezar pero el jugador tiene muy claro dónde quiere jugar (Real Madrid o Manchester City), el City pretende sacarlo al precio más bajo posible y el Madrid insiste en público y en privado en que no va a malvender a una de sus estrellas por menos de 100 millones.

Continuará…