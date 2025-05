Tebas da la bienvenida a Xabi Alonso antes que el Real Madrid: «Me gusta que vengan números uno»

Javier Tebas ha expresado abiertamente su alegría por la próxima llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, aunque desde el propio club blanco aún no se ha hecho ningún tipo de comunicado oficial al respecto, ni tampoco de la salida de Carlo Ancelotti rumbo a la selección de Brasil, un movimiento confirmado por la propia Confederación Brasileña de Fútbol.

«Me alegro por Xabi Alonso, de que vuelva al fútbol español y vuelva a un gran club, a su club. Me parece muy bien, son decisiones de club. A mí me gusta que vengan jugadores y entrenadores que sean números uno en Europa y en el mundo y Xabi Alonso lo es. Ganar con el Bayer Leverkusen una Liga compitiendo contra el Bayern de Múnich no es fácil», apreció Tebas, que se adelantó al Real Madrid para ‘anunciar’ el fichaje del tolosarra.

El presidente de la Liga puso en valor la hazaña que el Leverkusen de Xabi Alonso logró la temporada pasada, en la que levantó el campeonato alemán, además de la Copa de su país, y se quedó a un paso de conquistar la Europa League, cayendo en la final contra la Atalanta. Tras su tercer curso en Alemania, el legendario centrocampista español regresará al Real Madrid totalmente consolidado como un grande de los banquillos de Europa.

Tebas, que lleva unas semanas de perfil bajo ante su posible inhabilitación como presidente de la Liga, reapareció en la mañana de este jueves en un acto celebrado en El Molinón, estadio del Sporting de Gijón, donde aparte de la situación actual del club asturiano analizó la más que confirmada llegada de Xabi Alonso al Real Madrid. A falta de confirmación oficial, será el entrenador de los blancos las tres próximas temporadas.

Tebas, Xabi Alonso… y Ancelotti

Tebas ha recibido de buenas maneras a Xabi Alonso, pero según vayan desarrollándose los acontecimientos en los siguientes meses todo puede cambiar. Así lo demuestran sus ataques durante esta temporada al todavía técnico del conjunto madridista, Carlo Ancelotti, al que trató de sentenciar a través de las redes sociales por sus quejas sobre los horarios de la Liga y el poco descanso entre partido y partido.

El presidente de la patronal estalló cuando el entrenador italiano pidió públicamente descansar un mínimo de 72 horas entre duelo y duelo y amenazó con no presentarse si esta condición no se cumplía. Un día después de la queja de Ancelotti en La Cerámica tras el choque contra el Villarreal apenas tres días después de eliminar al Atlético en Champions llegando hasta los penaltis, Tebas, escondido tras una pantalla, reventó en redes: «Carlo, seguro que Emilio (Butragueño) te habrá contado que la Liga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad».

En su intento de enfrentar al italiano con el responsable de las relaciones institucionales, mítico delantero del club blanco, Tebas añadió: «Pero Emilio le pidió al director de competiciones de la Liga cambiarlo a las 21:00 –seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino– para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes!. ¡Que se clasifique a la final el mejor! Saludos (Continuará…)».