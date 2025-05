Ancelotti: «Me iré del Real Madrid con la tranquilidad de haberlo dado todo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron gracias a un gol de Jacobo Ramón en el último segundo del partido. Antes, empató Mbappé. Los blancos alargan la Liga y obligarán al Barcelona a sumar los tres puntos ante el Espanyol si quiere cantar el alirón este fin de semana.

«El equipo ha jugado muy bien. Ha peleado mucho, sobre todo en la segunda parte. Merecíamos la victoria. Estamos muy contentos y queremos acabar bien la temporada. No empezó bien, pero el equipo lo hizo muy bien», comenzó el italiano.

Sobre las dificultades del encuentro, con tantas bajas, fue claro: «No ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Es raro tener tantas ausencias. Las hemos suplido con una buena actitud del colectivo. Nunca he visto a un equipo tirar 40 veces a portería como lo hemos hecho hoy».

«Todas las veces que me siento en el banquillo del Bernabéu son especiales. Ha sido especial, como otras», comentó. Sobre la energía del equipo, fue claro: «Ha sido sorprendente. Teníamos un montón de bajas y hemos sido capaces de ganar con un esfuerzo extraordinario. Sí, habría cambiado la temporada desde el principio».

Sobre las escasas opciones de título, comentó lo siguiente: «Lo que creemos nosotros es que tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar, y luego veremos qué pasa. El deber no era el de ganar la Liga. En el fútbol todo puede pasar. Si ganan, les felicitamos, y si no, pues seguiremos en la pelea».

«El día que me vaya de aquí, me voy con la tranquilidad de haber hecho todo lo que podía hacer. El fútbol no se acaba. Ojalá mis equipos puedan pelear por ganar hasta el último segundo, como siempre lo hemos hecho aquí», comentó.

A la hora de hablar de la gestión del grupo, dijo lo siguiente: «Nada especial. La gestión del grupo ha sido bastante sencilla y sin ningún tipo de problema. La gestión ha sido buena porque todos los jugadores me han tenido el respeto necesario y, en este sentido, no ha habido ningún tipo de problema. Los que hemos tenido no han sido por este motivo. La mano izquierda, estas tonterías… Hemos tenido problemas en el equilibrio en el campo y con las lesiones… No hemos sido capaces de arreglarlo. La mano izquierda, el látigo… son tonterías muy grandes».

Ancelotti también habló de Vallejo, que asistió a Jacobo Ramón: «Ha jugado muy poco, pero su actitud siempre ha sido top. Podía merecer jugar, pero era complicado porque hemos preferido dar prioridad a los jóvenes como Asencio».

«Le vi afectado tras el partido y le dije que no pensara en el fallo, y sí en marcar en el próximo. Lo importante era pensar en el siguiente encuentro para meterla», comentó sobre Víctor Muñoz. Por último, dejó claro que para Sevilla recuperará a Tchouaméni y que hay varias dudas como Brahim, Lunin y Vinicius. «Ojalá recuperemos a cuatro», finalizó.