Rodrygo no descarta irse del Real Madrid

Eduardo Inda acudió, como cada semana, al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora sobre el futuro de Rodrygo Goes, que no descarta marcharse del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes, ya que está muy molesto por lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en La Cartuja.

«Rodrygo está muy mosqueado después de lo que pasó en La Cartuja y no descarta irse del Real Madrid y aceptar alguna de las ofertas que tiene», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el plató del programa que se emite en Mega. «Hay que recordar el coqueteo que tiene con el Manchester City y Guardiola», añadió el director de OKDIARIO.

«No entiende por qué fue señalado por el entrenador en la final cuando considera que en la primera parte jugó igual de mal que el resto de compañeros», continuó explicando Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes. «Rodrygo ha marcado 13 goles, pero Vinicius 20 y Mbappé 33, pero bueno..», concluyó el director de OKDIARIO en el espacio deportivo que presenta Josep Pedrerol.

Rodrygo, un señalado

La eliminación de la Champions League a manos del Arsenal y el perder la final de la Copa del Rey en el Clásico contra el Barcelona deja tocados a varios miembros de la plantilla, al igual que a Carlo Ancelotti. Como explicó Eduardo Inda también en una de sus exclusivas, todo apunta a que Xabi Alonso será el próximo entrenador del Real Madrid, ya que el tolosarra ha hablado con los futbolistas del Bayer Leverkusen para informarles de que el próximo curso no les entrenará.

Como ya hemos mencionado, la temporada del Real Madrid ha dejado varios futbolistas señalados y uno de ellos ha sido Rodrygo Goes. El extremo brasileño no ha rendido como se esperaba y ha recibido críticas por su rendimiento, aunque es verdad que no es el único, ya que se le exige más a un Vinicius y un Mbappé que deberían actuar como los líderes del equipo y ser determinantes, algo que no han logrado en diferentes tramos de la temporada.

El City, atento

Lo que no ha gustado nada a Rodrygo Goes fue el cambio que realizó Carlo Ancelotti en el descanso de la final de la Copa del Rey. El italiano se ha caracterizado por no hacer muchas sustituciones, pero hacerla en ese momento parece haber molestado al extremo brasileño, ya que se siente señalado por el todavía entrenador del Real Madrid. Este es el principal motivo por el que el ex del Santos valorará este verano salir del Santiago Bernabéu, ya que novias no le faltarán y una de ellas será un equipo que le ha seguido y que le ha tentado en las últimas temporadas: el Manchester City de Pep Guardiola.