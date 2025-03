El padre de Rodrygo se reunió con el Manchester City

Eduardo Inda visitó, como cada semana, el plató de El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. Allí, ante todos los tertulianos, el director de OKDIARIO soltó el bombazo sobre el futuro de Rodrygo Goes, ya que ha desvelado que el padre del extremo brasileño se ha reunido con el Manchester City ante el interés que tienen los de Pep Guardiola en el jugador del Real Madrid.

«Me cuentan que el padre de Rodrygo Goes, el entorno lo niega, pero me dicen que va a misa, se ha visto con gente del Manchester City hace unas semanas y le insisten que vaya a jugar con Pep Guardiola. Le ofrecen jugar de extremo izquierda, que es lo que quiere el chaval y el padre.», comenzó desvelando Eduardo Inda en la exclusiva que contó en el programa de Josep Pedrerol. «El Real Madrid no le puede garantizar esa demarcación porque esta Vinicius y Mbappé. En el City le ofrecerían jugar en esta posición y más dinero», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado.

En las últimas dos temporadas siempre se ha hablado sobre el futuro de Rodrygo Goes. Sin duda, el brasileño es uno de los mejores futbolistas del mundo y lo demuestra habitualmente en el Real Madrid, pero es cierto que siempre ha vivido a la sombra mediáticamente de Vinicius desde que llegaron al Santiago Bernabéu y este curso, también a la de Kylian Mbappé.

Rodrygo quiere la banda izquierda

Pese a que se hable más de sus dos compañeros y se les tengan en cuenta como las grandes estrellas del Real Madrid, Carlo Ancelotti confía ciegamente en Rodrygo y es un habitual en cada alineación. Aunque es un fijo, el extremo madridista siempre ha preferido jugar por la banda izquierda, pero ese costado siempre suele ser para Vinicius, aunque también se mueve por allí Kylian Mbappé y es por ello que el ex del Santos se tiene que conformar con el carril derecho.

Es por ello que siempre se ha especulado con una posible marcha y el Manchester City ha sido uno de los equipos que más le ha seguido la pista durante estos años. Desde el Etihad han querido tentar a Rodrygo Goes, pero hasta hoy no han conseguido su fichaje. Y eso que el propio futbolista en alguna ocasión ha hecho saltar las alarmas, como antes de la final de la última Champions League, donde deslizó en la previa que podría marcharse.

Rodrygo, abierto a escuchar

A las pocas horas salió a matizar sus palabras y asegurar que quería continuar en el Real Madrid, pero Rodrygo Goes deja la puerta abierta, tal y como ha desvelado Eduardo Inda en exclusiva. Para continuar en el Santiago Bernabéu el brasileño le habría hecho una petición al Real Madrid, que sería la de cobrar más dinero, ya que no está en el escalafón más alto, y también empezar a jugar por la banda izquierda, que es donde más le gusta y donde cree que puede rendir mejor.

El Real Madrid en mitad de temporada no se sentará a negociar ni un nuevo contrato ni a hablar sobre su futuro y es por ello que el padre de Rodrygo ha empezado a moverse por si la conversación con el cuadro de Concha Espina no llega a buen puerto. De esta manera, el progenitor del ex del Santos ya se habría reunido con el Manchester City para escuchar la propuesta de los de Pep Guardiola.