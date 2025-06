Xabi Alonso reactiva el runrún con Rodrygo

Rodrygo Goes no jugó ni un minuto contra el Pachuca y se ha reabierto el runrún con su situación. El astro brasileño había recuperado la sonrisa en el Real Madrid de la mano de Xabi Alonso. Después de unos últimos meses muy difíciles, el jugador empezaba a recuperar la felicidad en Valdebebas gracias al nuevo entrenador. Pero eso ha cambiado tras el último partido del Mundial de Clubes en el que no gozó de minutos.

El extremo ha pasado de ser titular en el primer partido del Mundial ante Al Hilal a quedarse a cero en su contador de minutos contra Pachuca. A pesar de que Xabi Alonso seguía sin contar con Mbappé, que todavía se está recuperando de su cuadro agudo de gastroenteritis, optó por adelantar a Fede Valverde y meter a Arda Güler en el centro del campo. El uruguayo ocupó el puesto del brasileño en ataque junto a Gonzalo García y Vinicius Júnior.

La decisión del donostiarra relegó a Rodrygo al banquillo. No obstante, el brasileño esperaba contar con algún minuto frente al cuadro mexicano. Lo que no esperaba era quedarse en el banquillo todo el partido. No tenía ningún problema físico ni ninguna molestia, estaba disponible para jugar, pero Xabi decidió meter a Brahim Díaz y al canterano Víctor Muñoz en vez de al 11.

Esto ha provocado que se reactive de nuevo el runrún con su situación en el club, cuando parecía que el técnico sí contaba con él y había frenado los rumores sobre una posible salida este verano. El futbolista no entiende por qué no jugó nada frente al Pachuca y se siente señalado por el empate del Real Madrid con el Al Hilal en la primera jornada del Mundial. La situación empieza a ser un tanto rara, ya que el técnico todavía no ha hablado con él como le prometieron.

Rodrygo mira al Salzburgo

A pesar de que la situación se ha vuelto un tanto rara, Rodrygo mira hacia adelante y piensa en el partido frente al Salzburgo en la madrugada del jueves al viernes en España. Aunque no entiende muy bien qué ha sucedido, el jugador sigue trabajando para poder gozar de minutos contra el conjunto austriaco. Quiere esperar a ver qué pasa en ese encuentro, por si ha sido simplemente una decisión de ese día o si se repite la historia y vuelve a quedarse sin minutos en este último partido de la fase de grupos.

Rodrygo lo ha pasado francamente mal en los últimos meses. Una enfermedad vírica le dejó muy tocado físicamente y, luego, a eso se le sumó una lesión muscular que le impidió ayudar a sus compañeros el resto de la temporada. Hasta el del Al Hilal, su último choque había sido la final de la Copa del Rey, donde terminó exhausto tras dejárselo todo en los 45 minutos que estuvo sobre el césped.

Todo es cambió con la llegada de Xabi Alonso. Tras los primeros días en Valdebebas, la comunicación entre el entrenador y el jugador era excelente. El brasileño estaba muy contento con la idea de fútbol del nuevo técnico madridista y creía que su llegada le daría un nuevo impulso en su carrera. Se esperaba que en los próximos días ambos tuvieran una conversación para que el entrenador le explicara lo que quiere de él.

El crack del Real Madrid ha sido muy importante para Carlo Ancelotti, marcando goles importantes como el del Manchester City, clave en la remontada de los blancos. Pero esa charla todavía no se ha llegado a producir, aunque podría darse en los próximos días. El futbolista sigue esperando para hablar con el tolosarra, y más tras lo vivido en Charlotte ante Pachuca. Pese a ello, su prioridad no ha cambiado y sigue siendo la de seguir en el Real Madrid. Mientras tanto, el jugador va a seguir trabajando en los entrenamientos para ganarse un sitio en el once de Xabi Alonso ante el Salzburgo.