El Manchester United está dispuesto a presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros si el Real Madrid decide poner a Rodrygo Goes en el mercado. El club inglés es el principal interesado, pero no el único de la Premier League en adquirir los servicios de un futbolista que tiene muchos mercados en las islas.

El brasileño quiere seguir, pero el club blanco necesita hacer caja con algún traspaso importante para costear los fichajes que quiere Xabi Alonso. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Ya había ofertas por Rodrygo de dos clubes de la Premier que eran públicas y notorias: Liverpool y Manchester City. Hace poco ha llegado una del United y es por 100 millones siendo la más elevada. Además hay una del Arsenal que no ha recibido mucha publicidad, pero que también es un hecho».

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid no está en absoluto claro. A pesar de tener contrato largo por delante –hasta junio de 2028–, la continuidad del delantero brasileño la próxima temporada en el equipo madridista no está garantizada. Primero, porque su rendimiento esta temporada ha sido francamente decepcionante. Y segundo, porque el club blanco va a necesitar hacer caja con el traspaso de algún futbolista importante para darle a Xabi Alonso los fichajes que necesita.

A Rodrygo, eso sí, no le van a faltar novias. Desde la Premier le han tentado, temporada tras temporada, y el brasileño siempre se ha mostrado firme en su idea de triunfar en el Real Madrid. Lo ha logrado, a pesar de que en sus dos últimas temporadas en las que ya ha asumido un rol de titular tras la salida de Benzema su rendimiento ha sido decreciente.

La pasada temporada el Manchester City fue con todo a por Rodrygo Goes. Lo hizo incluso en vísperas de la final de la Champions cuando el propio Pep Guardiola habló con el futbolista para intentar convencerle de que fichara por el club citizen. Y en ese contexto se ubican precisamente aquellas desafortunadas palabras de Rodrygo en las que ensalzaba al City, al que consideraba «el mejor equipo del mundo» justo en la semana en la que el Real Madrid iba a disputar la final de la Champions ante el Borussia Dortmund.

Rodrygo se ha estancado

En el futuro de Rodrygo Goes también tendrá mucho que decir Xabi Alonso. El futuro entrenador del Real Madrid considera prioritario el fichaje de Florian Wirtz y estaría dispuesto a aceptar un hipotético traspaso de Rodrygo con tal de fichar al mediapunta alemán del Bayer Leverkusen. Eso sí, el club madridista no va a regalar ni a malvender al brasileño por el que esperan sacar una cantidad de tres cifras.

Rodrygo, por su parte, no quiere regresar al pasado en el Real Madrid. Si ha sido uno de los intocables para Ancelotti quiere seguir siéndolo para Xabi Alonso. El brasileño no está dispuesto a volver al rol de revulsivo desde el banquillo que tuvo hace tres temporadas: quiere ser titular y uno de los jugadores importantes del equipo que acapare elogios y portadas.

El Manchester City sigue siendo el club más interesado en fichar a Rodrygo siempre que el brasileño acepte irse del Real Madrid y que el club blanco se avenga a negociar un traspaso. Pero sus vecinos del United están dispuestos a unirse a una puja que puede ser muy lucrativa tanto para la entidad de Valdebebas como para el propio futbolista que podría ver perfectamente incrementado su sueldo en un 50% si acepta irse del Madrid.

Además de los dos equipos de Manchester, por Rodrygo también se ha interesado el Bayern de Múnich y, por su puesto, Arabia Saudí, cuya oferta en términos económicos es sencillamente irrechazable. Los responsables del PIF, el fondo soberano que maneja el fútbol saudí, también contactaron hace meses con el entorno de Rodrygo para conocer la predisposición del futbolista, que no tiene intención alguna de emigrar a Arabia.

Unos números decepcionantes

Y a todo esto sus números goleadores de las dos últimas temporadas son francamente decepcionantes. Sobre todo en la Liga en la que Rodrygo ha jugado 60 partidos como delantero en las dos últimas temporadas y ha anotado la discretísima cifra de 16 goles. En esta campaña el brasileño ha jugado 50 partidos oficiales con el Real Madrid y se ha quedado en 13 goles (6 en Liga) y 10 asistencias, unos guarismos muy bajos para un futbolista de su talento.

La próxima temporada es crucial para Rodrygo Goes porque, ya sea en el Real Madrid o en su nuevo club, hay un Mundial de fondo en junio. Brasil, como siempre, será una de las favoritas y el madridista sabe que la competencia por jugar en la canarinha será feroz. Eso sí, puede que Rodrygo cuente como seleccionador con el entrenador que más ha confiado en él: Carlo Ancelotti.