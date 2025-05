Ancelotti: «Hace dos meses di un palo a los que estaban alrededor de Güler y ahora tengo que felicitarlos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Celta en el Santiago Bernabéu. Los blancos vencieron a los gallegos por 3-2 con un doblete de Mbappé y un tanto de Arda Güler, que estuvo espectacular. Los vigueses pusieron picante al choque con dos goles en el tramo final. Con este triunfo, siguen vivos en la lucha por la Liga con cuatro jornadas por delante y esperando un Clásico la próxima semana en Montjuic.

Ancelotti comenzó analizando el Clásico: «Obviamente, es imprescindible ganar en Montjuic. Vamos a intentar plantar cara en un partido que casi será decisivo. La Liga está en la mano del Barcelona, pero si ganamos tendremos más opciones». También habló del tramo final del encuentro: «El partido parecía acabado. Pudimos marcar el cuarto con Arda, pero hicimos el cambio de Asencio, que no podía más. Con su salida faltaban seis defensas. Se podía manejar mejor la ventaja, hemos sufrido, pero es una victoria bonita».

Por otro lado, habló del nivel de Güler: «Ha sido una progresión natural de un jugador que tiene ganas de triunfar en el Real Madrid. Ha trabajado mucho, nunca ha perdido la confianza y es evidente que el de septiembre no es el de hoy. Ha cambiado mucho, sobre todo su nivel físico. Ha sido una progresión natural de un joven en el Real Madrid».

«Yo tengo la responsabilidad de intentar manejar la plantilla, no el individuo. A veces le afecta más a unos jugadores que a otros. Son futbolistas muy jóvenes. Hay que chupar banquillo para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Lo está haciendo muy bien y lo hará mejor el año que viene. Tiene el perfil de ser un titular en el Real Madrid. Ha chupado bien el banquillo, no le ha molestado, y ha progresado muy bien», continuó sobre el turco.

Sobre las opciones de ganar al Barcelona, fue claro: «Hace una semana competimos un gran partido contra ellos. Hay que plantear un partido serio y lo vamos a jugar con toda la confianza del mundo. Poder pelear este encuentro es algo bonito».

Ancelotti también habló del partido de Mbappé: «Va a ser muy importante en el Clásico por cómo tiene la línea adelantada». «El equipo está claro. Rodrygo tiene un poco de fiebre y creo que va a recuperar. Tenemos el tiempo necesario para preparar bien el encuentro», comentó sobre el Clásico.

«Bellingham ha hecho un trabajo físico muy grande. No es que no quisiera pasarle, quería conducir algo más. No notó al rival atrás. Puede pasar al final del encuentro», explicó sobre la última jugada del partido, donde el inglés no abrió el balón para Vinicius.

«Güler, por lo que está haciendo ahora, puede jugar en el Clásico. Va a competir para estar en el once inicial», aseguró el italiano. «Le veo con menos responsabilidad este año. Está manejando bien esto. Está más tranquilo y tiene más confianza. Hace dos meses le di un palo a los que estaban a su alrededor y creo que ahora tengo que felicitarlos porque han hecho un buen trabajo», continuó sobre el turco.

«Sí. Tengo una lista larga porque he tenido una carrera afortunada con grandes porteros como Buffon, Neuer, Casillas… Courtois está en la clasificación muy alto, pero no sé si el primero, porque he tenido a los mejores del mundo. Esta es una de las razones por las que he tenido éxito. También está bien la defensa y los medios», comentó sobre Courtois.