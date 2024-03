David Civera se sincera en ‘Y ahora Sonsoles’ y confiesa qué hace cuando suena ‘Que la detengan’

David Civera ha visitado el pasado martes el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega para hablar de su carrera profesional, de su vida personal y de algunos de sus grandes éxitos que marcaron a varias generaciones de nuestro país. Sobre todo, de su gran éxito Que la detengan, un hito que marcó un antes y un después en su carrera como cantante.

Y es que la presentadora no dudó en preguntarle cuál es su reacción al escuchar su canción más famosa en algún evento: «Me voy corriendo y me encierro en el baño». Y es que a pesar de que hayan pasado cerca de 20 años, la canción sigue siendo todo un himno del que no puede escapar en los eventos. «Es que si no, me suben a la barra y a la mesa. Me sigue pasando después de 20 años», aseguraba el cantante a la presentadora del programa.

¡Es un placer recibirlo! 🤩@David_Civera nos visita para contarnos sus próximos e ilusionantes proyectos.#YAS26Mar Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/dMKdW9HF7v — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 26, 2024

El aragonés se ha querido sincerar acerca de su vínculo tan especial con su mujer y sus hijos: «Aparecieron cuando más los necesitaba, fueron un soplo de aire fresco». Y es que ha asegurado que le devolvieron «la ilusión» al artista. Además, ha hablado de sus orígenes, a los cuales le tiene mucho cariño: «Yo llevo mi Teruel por bandera, vivo allí. Allí es donde están viviendo mis hijos, cerca de sus abuelos, cerca de su entorno. El entorno que a mi me ha dado los valores con los que yo he forjado mi manera de ser, y es lo que quiero para mis hijos», explicaba. «Vivo en Teruel porque allí soy David, allí soy libre para hacer una vida normal», añadía.

Y es que su familia es un factor fundamentar para que tenga los pies en la tierra, ya que la fama que le ha dado temas como Bye Bye y Que la detengan le han enseñado muchas cosas sobre este mundo de la industria y como lidiar con la fama: «La fama no hay que llevarla encima, hay que ponerle límites. Es cuestión de ego. Creo que el ego puede hacer mucho daño, y hay que normalizarse cada día».

🤩 David Civera disfruta del éxito de 25 años de carrera junto a su familia: «Mis hijos trajeron un soplo de aire fresco».#YAS26Mar https://t.co/BIz8kRwvDJ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 26, 2024

Además, hablando de como conoció a su mujer cuando eran tan solo unos niños, ha comentado que compartió instituto con el director del magacín de Antena 3: «Es un amor de muchacho», decía de Javier Silvestre.

Y es que David Civera es todo un icono de la industria musical de nuestro país con temas como Que la detengan que acumula más de 13 millones de reproducciones en YouTube y 5 millones de escuchas en Spotify. A día de hoy la gente guarda con mucho cariño los éxitos del cantante aragonés aunque algunos tengan más de dos décadas.