Sonsoles Ónega ficha al codirector de ‘TardeAR’ en plena guerra por la audiencia de las tardes

Y ahora Sonsoles (Antena3) ha fichado a Joseba Gastesi, director de TardeAR (Telecinco). La guerra por la audiencia de la tarde no sabe de lealtades. No es la primera vez que la cadena principal de Atresmedia ficha a gente, no sólo de Telecinco, sino de Unicorn (productora de Ana Rosa Quintana), la propia Sonsoles Ónega es un ejemplo de ello. En el caso de Joseba Gastesi hay varias cuestiones que plantearse. Todo esto sucede cuando TardeAR está comiéndo terreno a Y ahora Sonsoles. De hecho, el jueves ganó por medio punto a Ónega en la franja de estricta coincidencia. Lo hizo, además, emitiendo publicidad, mientras que el programa de Antena 3 sigue sin ofrecer anuncios para evitar fuga de espectadores.

Desde esta misma semana, Joseba Gastesi cambia de cadena para incorporarse al programa contra el que ha estado compitiendo hasta ahora. Gastesi formaba parte desde hace años del equipo de Unicorn ya que antes hizo las funciones de subdirector de El programa de AR. Como en la empresa se suele hacer cantera, Joseba fue ascendido en el nuevo proyecto de Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco. Se supone que era el director del programa, o codirector pero realmente, desde el comienzo (y eso lo hemos visto los espectadores ) quién está sentada en plató dirigiendo el espacio es Xelo Montesinos. Recordemos que Ana Rosa Quintana es presidenta de Unicorn, la productora de este magacín, mientras que Montesinos es la consejera delegada. Ambas fundaron la productora con Mediaset como tercer accionista.

Ante las reiteradas ausencias laborales de Joseba Gastesi debido a bajas médicas, Xelo Montesinos tiró del talento de la productora para reforzar TardeAR, por lo que el director de programas, Juan Serrano, y una de las productoras ejecutivas, Pilar Cerisuelo, han estado cada tarde apoyando a Xelo en las labores de dirección. Es decir, suponemos que la ‘pérdida’ de Gastesi no supondrá mucho prejuicio. Joseba, a partir de ahora, se incorporará al equipo de Y ahora Sonsoles que desde hace unas semanas lidera Javier Silvestre como nuevo director. El periodista, procedente de Código 10, relevó a Patricia Lennon, que sigue en Antena 3 pero con otras funciones.

Ana Rosa sigue subiendo en audiencia

Es curioso que Y ahora Sonsoles fiche a un miembro de TardeAR justo en la época en la que el programa de Ana Rosa está comiéndole la tostada en las audiencias. El jueves pasado, por ejemplo, el magacín de Mediaset ganó al de Ónega con medio punto de ventaja en la franja de coincidencia. El programa de Sonsoles marcó un 11,9% de share y 1.042.000 espectadores por el 11,4% y 984.000 de TardeAR. No obstante, si tenemos en cuenta la franja en la que los espacios compiten de manera frontal (de 18.00 a 19.50), es Ana Rosa la que ganó con un 11,9% frente al 11,4%.

El día anterior, TardeAR logró su segundo mejor miércoles del 2024 al firmar un gran 11% de share y 865.000 espectadores. Además, señalar que el espacio presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco sigue líder absoluto en el Target Comercial al firmar un 12% de share, con casi 4 puntos de ventaja sobre su competidor . En plena coincidencia, hubo empate técnico. Hay que recordar que los dos magacines tienen duraciones distintas y empiezan y acaban en momentos diferentes de la tarde. También hay que destacar que Y ahora Sonsoles sigue emitiéndose sin publicidad para evitar la fuga de espectadores. Y aún con esas, TardeAR sigue subiendo y asentándose.