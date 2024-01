Ana Rosa Quintana se luce: ‘zasca’ a Pedro Sánchez y posicionamiento sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El lunes 29 de enero, en TardeAR, Ana Rosa Quintana se lució por partida doble: primero le dio un divertido ‘zasca’ a Pedro Sánchez y, segundo, se posicionó -de manera tajante- sobre el polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla. “Nadie sabía cómo era Cristo, pero hemos visto en todas las películas que era espectacular y guapísimo” alegó la presentadora de Telecinco para defender el dibujo del artista Salustiano García con el que habló en directo. Por otro lado, Ana Rosa hizo un comentario chistoso (que le salió espontáneo) sobre el presidente del Gobierno tras una pregunta de Javier Sardá. ¿Quintana iría de crucero con Pedro Sánchez? Ella lo tiene muy claro.

Ese lunes 29 de enero, en TardeAR se emitió un reportaje sobre el crucero más grande del mundo, que tiene el doble de tamaño que el Titanic. Tras ver el vídeo, en la mesa de debate del programa de Telecinco, uno de los tertulianos, Javier Sardá, preguntó qué pasaría si el equipo de TardeAR se subiese a ese barco. Ante tal cuestión, su compañera, Susana Díaz, rechazó la idea y aseguró que a Sardá le tienen incluso prohibido entrar en la sala de maquillaje por lo mucho que habla, algo que corroboró Vicky Martín Berrocal. “Habla mucho y se pasa todo el día p’allá y p’ acá. Imaginad tres años metido en ese barco con él”. Díaz apuntó: “Yo me muero”.

Sardá, en ‘venganza’ a Díaz, le planteó la posibilidad de que a ese ficticio viaje les acompañase su ‘enemigo’ político, Pedro Sánchez: “Con Sánchez me llevo muy mal últimamente, pero me he vuelto a decantar [por él] por lo que acabas de decir”. Ana Rosa, quiso defender a Sardá asegurando que sí que subiría a ese barco con él pero con una condición muy clara: “Si te traes a Sánchez yo no voy”, comentó la presentadora ante las risas de sus compañeros. “Yo tampoco”, respondió Berrocal. “No seáis malvadillas”, pidió Susana Díaz.

Ese día, Ana Rosa también fue noticia por su posicionamiento ante el cartel oficial de la SemanaSanta que ha creado el artista Salustiano García. La imagen ha generado todo tipo de controversias e incluso hay gente que pide su retirada.

La presentadora, se posicionó en defensa del cartel al igual que el resto de sus tertulianos. Susana Díaz, por ejemplo, alegó que: “los sevillanos tenemos un puntito rancio en las tradiciones, y aquí ha aflorado, pero el cartel es bellísimo”. Ante esto, Ana Rosa Quintana quiso dar su punto de vista. “A mí, el cartel, me encanta”, decía la presentadora, que calificaba como un cartel “distinto”. Dado que se ha atacado mucho el rostro del Jesús que ocupa el centro de la imagen, Quintana valoraba que “nadie sabía cómo era Cristo, pero hemos visto en todas las películas que era espectacular y guapísimo”.

El autor de la obra apareció en directo en TardeAR junto a su hijo, que le ha servido de modelo, y aseguró que lo hizo todo desde el respeto y basándose en siglos de arte sacro. El artista no podía ni imaginarse la polémica: “Cuando me lo encarga el consejo de hermandades quería dos cosas; una, que no levantase ninguna polémica, iba a hacer un cuadro muy clásico y muy tradicional, y que iba a estar basado en un respeto absoluto tanto a la entidad que me lo encargaba como al colectivo al que estaba dirigido”.

“Me ha sorprendido mucho porque creo que he hecho un cuadro muy tradicional”, reiteró Salustiano, quien, además contó su historia personal. Y es que, cuando tenía 12 años, su hermano murió. Su madre le pidió que se despidiera y, a pesar de su recelo inicial, solo vio en su hermano una cara “llena de paz y de belleza”: “Me recordó a un cristo yacente”. “Estuve tentado a hacer el cartel basado en esta imagen poderosa de mi infancia, pero luego pensé que había que dar un paso más”, añadió Salustiano y es que su trabajo se centra “en la parte luminosa” de las cosas, la “amable” también: “Deseché representar la muerte y opté por la vida y la esperanza”. Su hijo, por su parte, respondió a las críticas que dicen que es un Cristo muy joven. “Estoy bastante cerca de la edad de Cristo”, justificó Horacio, que se tomó como un halago que le vean como alguien de menos edad.