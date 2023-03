‘El Hormiguero’: Vicky Martín Berrocal da detalles de su complicada infancia

El pasado jueves 9 de marzo El Hormiguero regresó al prime time de Antena 3 con un nuevo programa. De la mano de su invitada de la noche, Vicky Martín Berrocal, el público pudo conocer el lado más desconocido de la diseñadora y empresaria. Una faceta que desvela en profundidad en su libro, La felicidad no tiene talla ni tiene edad.

«Ha sido terapéutico. Cuando escribes sobre toda tu vida, te paras y te das cuenta de por qué eres así y de dónde vienes… Hoy se cómo soy y por qué me he enfrentado a la vida de esta manera. Está lleno de vivencias y cosas buenas, pero también cargadito de mucho miedo, de mucha inseguridad, de muchas lágrimas…», explicó ante la atenta mirada de Pablo Motos.

La historia de su vida que ha estado marcada por momentos maravillosos, pero también muy duros. De hecho, la diseñadora sorprendió a todos al abrir su corazón y sincerarse respecto a su complicada infancia. «He tenido muchos complejos. Nazco en una familia desestructurada, no recuerdo una imagen de mi padre en casa», comenzó diciendo.

«Había un espacio de abandono porque, cuando el venía, mi madre se iba con él y yo me quedaba con los abuelos. Eso fue doloroso. Pero no juzgué nunca, era lo que me había tocado», declaró. Unas palabras con las que Vicky Martín Berrocal afirmó que los primeros años de su vida fueron los más complejos.

«Mi padre vivía dos historias paralelas: una en Huelva y otra, en Madrid. Tenía ocho años y vi a un niño en la piscina del hotel que tenía mi padre. Se parecía mucho a mí. Lo conté y me sacaron rápidamente de la piscina. Y no recuerdo nada más. Años después me lo encuentro en una discoteca. Había un primo mío, se lo dije y me dijo que era mi hermano», relató la invitada de El Hormiguero.

Un suceso absolutamente desgarrador para una niña, que nunca podrá olvidar. «Yo no sabía que tenía hermanos. Le pregunté a mi padre y me dijo que tenía tres hermanos. Esto es lo que hay», confesaba. «Entendí que esa era mi vida y la que él quería vivir. Yo no me metía. Luego me he dado cuenta de que he gestionado mal el amor por esto, porque hoy sé de dónde vengo, antes no», señaló.

Recordemos que otro de los hombres que marcó la vida de Vicky Martín Berrocal fue Manuel Díaz ‘El Cordobés’. «Cuando yo ya veía que me querían mucho, me aburría soberanamente. Pensaba que ese hombre me quería demasiado y yo ya no lo quería. Me quitaba de en medio. Hoy ya he aprendido a vivirlo de forma sana», concluyó.