Ana Rosa Quintana saca las uñas por Toñi Moreno: «Es que ya no se puede decir nada»

Este jueves Ana Rosa Quintana sacó las uñas por Toñi Moreno y su polémica con una tiktoker. Y es que, unos días antes, la presentadora andaluza hizo un comentario desafortunado a una joven por su peso, lo que generó una avalancha de críticas e insultos contra la periodista. Moreno se disculpó tanto en su programa en Canal Sur Hoy en día, como en TardeAR (Telecinco), espacio en el que Ana Rosa Quintana quiso defender a su compañera y amiga con un tajante: “Es que ya no se puede decir nada».

La polémica

Un día antes, el miércoles 24 de enero, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, quiso la labor en redes sociales que está realizando la tiktoker @bellavidaspain_, una joven estadounidense que está triunfando contando las bondades de su vida en España. «¿Te has metido un filtro?, dime la verdad», arrancó la presentadora la entrevista. «Estás mucho más delgada», le dijo muy sorprendida. Ante esta frase, el copresentador trató de ‘echarle un capote’ diciendo que todo era gracias a la posición de la cámara y que igualmente estaba guapísima, pero Toñi ha insistió: «¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?».

La influencer se rió pero más tarde colgó un vídeo en TikTok llorando por lo sucedido y asegurando que : «Estoy decepcionada por Toñi era alguien a quien admiraba muchísimo y hoy en día que se digan estos comentarios de una mujer a otra me parece tristísimo. Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión y estos comentarios hacen mucho daño. Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que un día podamos pensar antes de hablar y no pensemos tanto en lo superficial»

Las disculpas de Toñi Moreno y la defensa de Ana Rosa

En su programa, Toñi Moreno se disculpó públicamente con la invitada, asegurando que la había invitado a aparecer en el directo pero que ella había rechazado la oferta.

El jueves, en TardeAR, Toñi apareció en videollamada para hablar con su amiga Ana Rosa Quintana «La que te han montado. Claro, es que ya no se puede decir nada», lamentó la presentadora de Telecinco nada más comenzar la entrevista. Moreno argumentó que: “Me equivoqué, no estuve acertada. Cuando tú haces una broma y la persona a la que tú se la haces se siente ofendida, solo te queda pedir perdón y ya lo he hecho. Otra cosa es que yo no tuviera ninguna intención de molestarla. No me paré a pensar que, para ella, era un tema tan sensible”. ¿Las lentejas con chorizo?», bromeó Ana Rosa. «El tema del peso», corrigió Moreno. «A ver, yo lo siento mucho, pero a veces le digo a mi sobrino que está gordo como un trullo. Pero si luego te hace un directo de estos en Instagram, se monta la de Dios».

Ana Rosa Quintana quiso analizar bien lo sucedido con la invitada al programa de Toñi Moreno y aseguró que: Estamos ya en un momento de ‘vamos a aprovechar el próximo directo y hacer un poco de victimismo.Además, la presentadora de TardeAR quiso zanjar el tema alegando que : “Esa chica no está gorda. Las gordas son maravillosas, guapísimas. ¡No es ni curvy! Cada una, en un momento de su vida, hace lo que le da la gana, está como quiere, y nadie tiene que opinar, pero hombre, ponerte así porque te digan lo de las lentejas con chorizo…»