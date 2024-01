Ana Rosa Quintana habla de su infancia: «No teníamos un duro, llegué a colarme en el metro»

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores de TardeAR al hablar de su pasado: “No teníamos un duro”, dijo la presentadora después de reconocer que, durante su infancia, llegó a colarse en el metro por no poder pagar el billete. Sucedió en plena tertulia del programa de Telecinco y algunos de los colaboradores como Javier Sardá intentaron burlarse de su jefa pero Ana Rosa les cortó en seco.

En el programa TardeAR de Telecinco, el colaborador, Antonio Hidalgo tiene una sección dedicada a rescatar algunos vídeos que se han hecho populares en las redes sociales. El martes 23 de enero, Hidalgo arrancó preguntando al resto de tertulianos sin alguna vez se habían colado en el metro. En la mesa estaban sentados, además de Hidalgo y de la presentadora, Ana Rosa Quintana, Javier Sardá, Beatriz Archidona, Vicky Martín Berrocal, Carolina Ferrer y Mario Vaquerizo. Fue el marido de Alaska el que respondió primero y dijo que, efectivamente, él sí había viajado en metro sin pagar. “Mi madre nos regañaba un montón”, reconoció el cantante madrileño, dando a entender que sucedió cuando era niño o adolescente.

Se habló entonces en el programa que “para colarse había que saltar una vallita” y fue ahí cuando Ana Rosa Quintana confesó: «Nos hemos colado cuando no había vallita”. Sus palabras causaron una gran expectación en la mesa. Los tertulianos quisieron investigar más ya que no creían que ella hubiese tenido la necesidad, alguna vez, de colarse en el metro. La periodista madrileña aseguró que: “Cuando teníamos la edad que teníamos, no teníamos un duro, pues saltábamos”. Javier Sardá quiso bromear con su ‘jefa’ y le preguntó: ¿Pero ya había metro?”. Ana Rosa, le dedicó un zasca muy tajante al contestar: «En Madrid empezó antes que en Barcelona”.

Al final, toda esta conversación sirvió para que Antonio Hidalgo diese paso a un vídeo que se había hecho viral en redes sociales durante los últimos días. en las imágenes se ve podía ver a una mujer que intenta colarse en el metro deslizándose por el suelo, con tan mala suerte de que su trasero no consigue pasar por el hueco que hay y se queda atrapada.

Ana Rosa contra su sobrino

Hablando de la vida privada de la presentadora de Telecinco, ese día, Ana Rosa Quintana volvió a enfrentarse en directo con su sobrino, Kike Quintana, responsable de la sección Fila Zero en la que se encarga de criticar, con mucho humor, a su tía y a todos los colaboradores de TardeAR.

Ese martes, Kike criticó el look de uno de los tertulianos, Miguel Ángel Nicolás, momento en el que Mario Vaquerizo aprovechó para hacer una propuesta al sobrino de Ana Rosa: “Hago un llamamiento, creo que estás desaprovechado en la Fila Zero, creo que eres un gran crítico y me gustaría que estuvieras en esta mesa hablando de la actualidad”. “La semana que viene podría bajar con mi Mario”, propuso Kike pero su tía no lo veía claro: “No hubieras soñado en tu vida tener una sección pequeña y ya quieres saltar ¿Qué quieres, que nos cierren el programa?” Es curiosa esta resolución de Ana Rosa porque posiblemente Kike es de lo mejor que tiene TardeAR. Su sección representa todo lo que tiene que tener un programa de tarde: humor, un poco de escándalo, autocrítica y distracción.