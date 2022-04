Sonsoles Ónega responde muy duramente a Miguel Ángel Nicolás. La presentadora de ‘Ya son las ocho’ ha soltado un “zasca” a su compañero de mesa tras cortarla en pleno directo y equivocarse con la información proporcionada.

No es la primera vez que ambos tienen un encontronazo en el programa. En otras ocasiones, la periodista le ha respondido con humor, sin embargo, en esta ocasión lo que ha comentado el tertuliano no le ha gustado nada. Durante la tarde, se notaba mucha tensión durante el magazín de Telecinco.

Sonsoles Ónega primero llamó la atención a Antonio Rossi por adelantar su contenido. Tras terminar el ‘Fresh’ comentando lo ocurrido con la familia Ortega Cano y Ana María Aldón, la presentadora cambió tema para hablar de los vestidos de los invitados a la boda entre Isabelle Junot y Álvaro Falcó.

Contaban con la presencia en plató de José Perea, diseñador que iba a confeccionar un vestido acorde a un evento de tan envergadura. En ese momento, el colaborador la cortó en seco para dar su información. «Lo que nos va a contar hoy Perea es el vestido de Lady Gaga, que lo va a hacer hoy en vivo y en directo», dijo el tertuliano.

«¡Que no! ¡Ay, ¡Miguel Ángel, de verdad! ¡No me lo puedo creer!», interrumpió muy indignada la periodista tras reventarle la sorpresa a los espectadores. El programa tenía pensado que Gloria Camila luciera el vestido que usó la cantante la noche anterior a los ‘Premios Grammy 2022’. «¡Ah, vale! ¡Perdón!», expresó el compañero tras meter la pata.

«Hoy los que digan que me llevo mal con Miguel Ángel Nicolás tienen razón», dijo Sonsoles Ónega mirando a cámara explicando lo ocurrido. «Perdón, tú no has oído nada… Vale, vale, no he dicho nada entonces», intentaba Miguel Ángel Nicolás corregir, pero sin mucho éxito.