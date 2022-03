Sonsoles Ónega se ha mostrado muy contundente con Alba Carrillo. La presentadora de ‘Ya es mediodía’ le ha tenido que llamar la atención a la colaboradora por una serie de comentarios.

La ex modelo ha hablado duramente en el programa sobre Gloria Camila por las declaraciones que realizó en su mismo programa el pasado martes. La hija de Ortega Cano acusó a Kiko Jiménez de provocarle diversos problemas de salud.

Alba Carrillo ha tomado la palabra y ha cargado contra Gloria y su sobrina, tiene pruebas de que no tratan bien a Ana María Aldón por llamarla ‘La Chusa’ y asegura que la hija de Rocío Jurado tiene dos caras. “Gloria tiene una doble cara y hay que recordar cuando a mí me agredió en ‘Supervivientes’… Pili y Mili a las madres les tiene muy poco respeto”, explica la colaboradora.

Alba Carrillo vuelve a la carga contra Gloria Camila y Rocío Flores: “Pili y Mili a las madres les tienen muy poco respeto”#YaEsMediodía16M

https://t.co/84451Dt7ko — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 16, 2022

Sonsóles Ónega le respondía que no podía respaldar esas declaraciones a favor de Kiko Jiménez. “A mí no me parece bien el trato que le dio él a Ortega Cano. Hay unos mínimos de educación que deberían ser comunes”, comentó la presentadora. Ante estas palabras la ex modelo le rebatía que ella no podía respaldar a Gloria Camila porque era lo mismo.

Alba Carrillo volvió a saltar y comenzó a hablar desde su experiencia como concursante en ‘Supervivientes’. “Estoy dando mi opinión basándome en lo que conozco de primera mano, porque yo conviví con ella en la isla y sé cómo es de lianta”, dice la madrileña.

“Lo digo porque lo sé, y más viendo cómo era Kiko Jiménez cuando estaba con ella y cómo es ahora que está con Sofía Suescun”, explicó la colaboradora dejando claro que no iba a cambiar de opinión. Sonsoles Ónega, por su parte, zanjó la conversación posicionándose en contra de Kiko Jiménez.