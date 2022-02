Sonsoles Ónega ha parado en seco a Gloria Camila tras unas duras palabras. La presentadora, desde el plató de ‘Ya son las ocho’, ha tenido que frenar a la joven por una respuesta muy confusa.

La colaboradora ha intentado tirar balones fuera cuando la periodista le ha preguntado por la ruptura de Rocío Flores con su pareja, Manuel Bedmar. Sobre esta separación ya había varias evidencias de que no estaban en su mejor momento y, además, han dejado de seguirse en redes sociales por momentos.

Rocío Flores podría haber roto con su pareja 💔 #SálvameLemonTea https://t.co/SbZfGtRP1b — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 24, 2022

Gloria Camila ha intentado hacer creer a sus compañeros de trabajo que desconocía esta información, sin embargo, no ha colado. La hija de Ortega Cano ha asegurado que no sabía nada. «No he conseguido contactar con ella y no sé nada de la noticia. La he llamado y tiene el móvil apagado», ha dicho.

Estas palabras han provocado que Sonsoles Ónega la frenase en seco con dos contundentes dardos envenenados. «Es una respuesta de manual para sacarte el entuerto de encima… Una ruptura no es de ayer, será de tiempo», ha dicho la presentadora. Sin embargo, la joven ha seguido insistiendo que desconocía esta información.

«Me he quedado igual, esta mañana me lo han mandado. Conozco a Manuel y es un súper buen chico. Atento, amable… No tiene nada que ver con la tele, trabajador… Yo tampoco me lo esperaba. De ser cierto, no me lo esperaba y me daría mucha pena porque hacían una pareja súper bonita y congeniaban muy bien. De ser así», ha explicado Gloria Camila.

Por otra parte, la respuesta de Sonsoles Ónega ha sido muy directa respecto a estas declaraciones. «Vale, es una confirmación porque hablas en pasado», ha argumentado la presentadora. «No, no, yo no estoy confirmando nada», ha dicho la joven. Tras estas respuestas muy confusas, la hija de Ortega Cano ha preferido no seguir hablando sobre este asunto y ha comunicado que hablará con Rocío Flores.