El pasado miércoles, el programa ‘Ya es mediodía’ de Sonsoles Ónega se hizo eco de la historia de una mujer que no dudó en denunciar haber sido estafada por una vidente. Presuntamente ésta, al parecer y nada más entrar en la consulta, le dijo lo siguiente: “Tienes un mal de ojo. Llevas un muerto en la espalda y tus perros y tú vais a morir. No llegáis al fin de semana”.

Pepita Vilallonga, la pitonisa, se enfrenta a una pena de ocho años de prisión por estas amenazas. Lo cierto es que, supuestamente, su método de captación se basaba en sus diversas apariciones en un programa de televisión, donde diversas personas no dudaban en ponerse en contacto con ella.

Una de las personas que ha denunciado a la pitonisa se llama Rosalía. Ella misma explicó que, de primeras, Pepita Vilallonga le pidió 100 euros para salvar tanto su vida como la de sus perros. Al poco tiempo, le pidió nada más y nada menos que 4.000 euros para iniciar diversas gestiones. Más tarde, 10.000 euros para ir a Jerusalén para enterrar no solamente unos calcetines de ella, sino también unos collares de los animales.

Sonsoles Ónega, ante el caso de la vidente Pepita Villalonga: “Yo he ido alguna vez”#YaEsMediodía863

¡Pero no todo queda ahí! Y es que también le pidió 17.000 euros con el fin de celebrar un ritual para poder recuperar esa libertad que, al parecer, había perdido. Con lo cual, Pepita Vilallonga había presuntamente estafado a Rosalía una cantidad de 31.000 euros entre unas cuestiones y otras.

Sonsoles Ónega, nada más visualizar el reportaje que había preparado el equipo de ‘Ya es mediodía’, ha confesado a los espectadores que en una ocasión acudió a una pitonisa. Lo hizo para que le “echase las cartas”. La periodista comenzó a entrar en detalle: “Según entré ¿sabéis lo que me dijo? Estás embarazada. Yo tenía 19 años y dije ‘¿pero qué dice, señora?’. Efectivamente, se lo había inventado todo”.

La presentadora de ‘Ya es mediodía’ fue más allá: “No obstante tú ya sabes a lo que vas. No volví a ir a echarme las cartas ni nada”. Los colaboradores del programa quisieron saber más detalles al respecto, pero Sonsoles Ónega quiso cambiar de tema para no profundizar en su vida privada. Cristina Fallarás no ha tardado en reaccionar a esta historia, dejando claro que “yo lo veo como ‘Los payasos de la tele’. No me creo nada. Por no comprar no compro ni la lotería”.