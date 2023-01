El increíble cambio de vida de Antonio Hidalgo: de presentar en Antena 3 a vivir de alquiler

Antonio Hidalgo ha sufrido un increíble cambio de vida, pasando de presentar en Antena 3 a vivir de alquiler. Conocimos a este hombre al lado de Ana Rosa Quintana de la mano del mítico programa ‘Sabor a ti’. La química entre ambos ha hecho que años después las palabras de Hidalgo hacia la que fue su jefa sean preciosas. Antonio Hidalgo guarda un buen recuerdo de trabajar con Ana Rosa, ella fue su maestra y fuente del éxito que consiguió en su día. Su vida actual es muy distinta.

Antonio Hidalgo pasa de presentar en Antena 3 a vivir de alquiler

Toda persona elige cómo vivir su vida. Hay quien decide invertir en pisos, casas y bienes materiales y otros que optan por las experiencias vitales. Hidalgo ha optado por esa segunda opción, dedicar tiempo a los suyos a los viajes y dejar a un lado todo lo material. Una vida más sencilla es lo que le ha conquistado.

Mantiene una excelente relación con la que fue su compañera de trabajo en Antena, Ana Rosa Quintana, de ella dice en una entrevista a la revista Pronto que: “Tenemos una relación muy bonita porque, aunque no nos veamos mucho, los dos sabemos que nos tenemos el uno al otro. De vez en cuando nos llamamos”. El buen recuerdo que dejaron en la pequeña pantalla a todo el país también es imborrable.

Después del programa ha decidido vivir una vida de lo más tranquila. Comerse una paella viendo al mar es un lujo que prefiere permitirse antes de comprar coches de alta gama o propiedades. Según dice Hidalgo: “Yo no necesito llevar un coche de gran cilindrada ni comprarme no sé cuántas casas. Ahora vivo de alquiler y el dinero me lo gasto en viajar, en disfrutar y en ser feliz”.

Actualmente ha decidido dejar Madrid y mudarse a Murcia. Puede disfrutar de la playa, pero también de una casa de alquiler que le proporciona estar en el lugar que quiere, vivir con esa sencillez que tanto desea. Según afirma Antonio: “la importancia está en vivir el día a día con sencillez”.

Antonio Hidalgo sigue vinculado a la televisión, presenta el programa ‘Ailoviu’ en el canal autonómico La 7. Un paso atrás que le ha permitido dejar atrás el ritmo de la gran ciudad y apostar por un espacio más pequeño en el que conoció al amor. La vida de Hidalgo ha cambiado mucho en estos años, pero sigue siendo un profesional vinculado a la televisión que vive tal y como desea hacerlo.