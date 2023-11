‘Joaquín el Novato’: Mario Vaquerizo, contra quienes cuestionan su orientación sexual

Mario Vaquerizo y Alaska se convirtieron en los grandes protagonistas de la pasada noche en Joaquín el Novato. Un encuentro que tuvo lugar de una manera muy especial pues, Joaquín Sánchez fue el encargado de entrevistar a la cantante y Susana Saborido hizo lo propio con Vaquerizo.

A lo largo de su carrera han sido varias las polémicas en las que el artista se ha visto envuelto. Por ello, Susana Saborido quiso saber cómo llevaba las críticas. «Yo las llevo mal por el daño que le puedan hacer a mi madre, porque hablan sin saber. Además, me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy», confesó.

💥 Mario Vaquerizo se sincera con Susana Saborido: «Cuando cuestionan mi sexualidad, me está rabia que, en realidad, están cuestionando a mi mujer».#NovatoAlaskayMario

Pero sobre las críticas, hay algo que a Mario Vaquerizo sí le molesta mucho: las referentes a su orientación sexual. «Todos mis amigos son maricones. No son gays, son maricones. Esto no lo estoy diciendo como un insulto. Porque el insulto no está en la palabra, sino en la intención de cómo lo dices», declaró.

«Lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer. ¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición? La estás cuestionando a ella. Por un lado, estás diciendo que (Alaska) es la mujer más inteligente de España, ¿pero después va a ser una tonta en casa? Eso es lo que de verdad me enerva», exclamó molesto.

Asimismo, el cantante confesó en Joaquín el Novato que, a pesar de los años, sigue sin comprender por qué la gente sigue juzgándole por «hablar en femenino y ponerse rulos». Además, señaló que, cuanto más le llaman «maricón», más «suelta pluma». Unas palabras que quiso sentenciar de manera firme. «Porque no lo veo ningún defecto, pero llega un momento que pienso ‘Chico, la broma ya está bien», dijo el marido de Alaska.