Interceptadas de golpe seis pateras a Baleares con 107 ilegales a bordo

Un total de 107 personas inmigrantes ilegales han llegado este lunes a las costas de Baleares a bordo de seis embarcaciones tipo patera. 275 en enero, 543 en febrero, 132 en marzo, 319 en abril, 634 en mayo, 1056 en junio, 475 en julio y por ahora 1.029 en los días que llevamos de agosto. Sólo en estos días se han interceptado 69 pateras. Las Islas Baleares alcanzan el registro total de 4.490 inmigrantes llegados en patera desde que empezó 2025.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, Salvamento Marítimo ha rescatado a las 02.00 horas a un total de 22 personas, de las que 16 de origen subsahariano y seis de origen asiático, en el mar, a 0,15 millas de Cala S’Almunia (Mallorca).

Poco después, a las 03.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Formentera ha interceptado a un total de cinco personas de origen magrebí en la zona de Es Cupinar, en la menor de las Pitiusas.

A las 03.45 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 24 personas de origen subsahariano en el mar a unas siete millas al sureste de Cabrera.

Más tarde, a las 05.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han procedido a la interceptación de un total de 21 personas de origen magrebí en la Playa del Caló des Mort de Formentera.

Posteriormente, las 06.00 horas, la Guardia Civil de Puesto de Santa Eulària des Riu (Ibiza) ha interceptado a un total 18 personas de origen magrebí en Cala Nova (Santa Eulària).

Finalmente, a la misma hora, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado a un total 17 personas de origen magrebí a 5,5 millas al sureste de Cabrera.