Toñi Moreno está de celebración gracias a que su hija Lola cumple cuatro años, motivo más que suficiente para celebrarlo con un bonito vídeo en el que ha recordado alguno de los momentos más especiales de estos años. En él ha mostrado una foto que ha impactado mucho a todos.

Se trata de una de las pocas veces en las que ha mostrado la cara de la pequeña, a la que intenta proteger su intimidad. Pero esta vez ha querido saltarse esta norma para mostrar grande momentos con su familia y juntas en su día a día.

Pero ha sido una imagen de la propia Toñi la que más ha llamado la atención al poder verse, se trata de una imagen en los últimos días de embarazado y en la que la presentadora lucía una gran barriga. Desnuda de cintura para arriba y con un rostro visiblemente casado, todo apunta a que estaba a pocos días de dar a luz a su niña.

«Hoy hace cuatro años que llegaste a este mundo para cambiar el mío. Cada día doy gracias porque eres lo mejor que me ha pasado y me pasará nunca. Quiero ser esa madre que mereces, y que nunca sientas que te faltó amor. Te quiero Lola. Feliz cumpleaños hija», son las palabras que le ha dedicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Toñi Moreno (@tmoreno73)

Vive un momento dulce profesional y lleno de cambios

Toñi Moreno ha desaparecido de la televisión nacional desde que finalizase su contrato con Mediaset, pero lo cierto es que trabaja más que nunca. La gaditana continúa con el gran éxito de Gente Maravillosa cada semana en Canal Sur, donde el programa de denuncia social es todo un referente y consigue grandes audiencias.

Pero no acaba ahí, desde septiembre de 2023 se ha convertido en la presentadora de Hoy en día, el magazine matinal de la autonómica en el que comparte plató con Ana Hinestrosa y Juan Carlos González, entre otros compañeros. Este nuevo proyecto le ha obligado a cambiar por completo su vida y mudarse a Málaga, como ya contamos en Happy FM.

Toñi tuvo que abandonar Madrid, ciudad en la que vivía desde hace años y en la que encontró la estabilidad en la casa en la que antes vivió David Bustamante. Debido a que los estudios en los que se produce el programa matinal se encuentran en la ciudad de la Costa del Sol, por lo que a finales de 2023 se ha mudado junto a su hija.

Toda esta carga de trabajo se sumo a las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde no dudó en hablar de su proceso que pasó para ser madre. «Intenté ser madre con 35 años con mis propios óvulos y no tuve mucha suerte. Llegué a tener varios abortos. Lo aparqué por trabajo y me planté en 45», contó en septiembre de 2023 en el podcast Hablemos de fertilidad.

«Nunca era el momento por un tema laboral, no he tenido otra historia. Cuando tenía un programa que estaba funcionando no quería hacerlo por si me lo quitaban, y cuando no trabajaba no era el momento porque no tenía dinero. Nunca lo era, hasta que lo fue con 46 años», desveló.