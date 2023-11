Toñi Moreno desvela el nombre de la mujer de la que estuvo enamorada: «Pensé que te ibas a casar conmigo»

Toñi Moreno ha demostrado en más de una ocasión que desde hace tiempo no tiene problemas en hablar claro sobre su vida privada, aunque en la parte sentimental se guarda siempre una parte. Pero la presentadora ha querido confesar ante los espectadores de Gente Maravillosa el nombre de la mujer de la que estuvo enamorada durante bastante tiempo.

La estrella de Canal Sur -y una de las finalistas de MasterChef Celebrity- se caracteriza por su naturalidad a la hora de hablar con los espectadores, con lo que es capaz de compartir algunos de los detalles desconocidos sobre su vida. Es lo que hizo durante la visita de Anne Igartiburu hace justo una semana a su programa de cámaras ocultas a famosos.

La vasca acudió al plató para hablar de su larga carrera en televisión, especialmente como presentadora de TVE, donde coincidió con María Teresa Campos. La malagueña fue una maestra también para ella, por lo que Toñi y Anne tienen una especial conexión gracias a lo aprendido junto a ella.

Pero no fue de lo único que hablaron en aquella noche. También estuvo presente en plató Laura Gallego, una de las estrellas de Canal Sur que es conocida por ser la ganadora del programa Se llama copla. Además de su magnífica voz, la gaditana se ha ganado un hueco como colaboradora de programas como El show de Bertín y Diana y Lombo, donde demuestra que además tiene un enorme sentido del humor.

Lo que no todos sabían es que Laura y Toñi son amigas desde hace años fuera de las cámaras y los platós de televisión, tanto que la presentadora fue a la boda de la cantante. Sobre este tema hablaron durante la entrevista, regalando un divertido momento.

Hablando del estilismo que Moreno a aquella ceremonia, Laura bromeó diciendo que pensaba que iba a «ir de luto». «Yo siempre pensé que te ibas a casar conmigo», contestó levantando las risas y los aplausos de todo el plató.

Pero ahí no acabó la confesión de Toñi Moreno: «El luto lo llevaba yo por dentro. No sabéis lo que es ir a la boda de la persona de la que estás enamoradísima y tener que decirle al novio: ‘Chema me alegro mucho’».