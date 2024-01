Sonsoles Ónega: la surrealista petición al equipo por si se muere en directo

La presentadora Sonsoles Ónega ha sido la protagonista de un momento que ha conmovido a todos los espectadores y que les ha dejado boquiabiertos a todos los espectadores que se encontraban viendo el programa. La periodista ha hecho una petición un tanto especial, ya que se trata de un tema un tanto delicado. Habla, nada más y nada menos, que de su fallecimiento.

Ónega ha querido dirigirse al equipo del programa y a sus compañeros para darles indicaciones acerca de cómo actuar en caso de que falleciese en pleno directo. Al principio ha sido tomado de broma, hasta que la presentadora ha aclarado que lo decía con completa seriedad. Se encontraba hablando de los tópicos que tocaban, como de costumbre, hasta que la periodista ha interrumpido la conversación.

«Uy, que casi vuelco. Madre mía…», exclamaba la presentadora. «Ya empezamos… Ha llegado la hora, ya ha llegado la hora y vamos…», comentaba Tamara Gorro, refiriéndose a que a determinada hora del programa puede pasar cualquier cosa. «No me digas que me ha llegado la hora», le respondía la conductora del programa. «Que ha llegado la hora, no que te ha llegado la hora», aclaraba Gorro.

«A ver si me voy a morir aquí en directo, bueno, sería una muerte muy épica y recordada», señalaba la presentadora. Los colaboradores se tomaban la situación con humor, mientras que la periodista seguía explicando cómo querría que actuara el equipo del programa si sucediese la tragedia en directo: «No cortéis, ¿eh? Javi, no cortas, si me da un achucho, no cortes. Si me muero en directo, tú sigue y mañana hacéis un datazo y ahí lo lleváis, todo genial.»

Tanto los colaboradores como los espectadores se quedaron boquiabiertos con la petición de Sonsoles Ónega, que continuó el programa como si nada hubiese pasado.