‘La mirada crítica’: el abogado de ‘La Manada’ manda un impactante mensaje a la víctima de Dani Alves

Tras la puesta en libertad de Dani Alves, Agustín Martínez, conocido por haber sido el abogado de ‘La Manada’, compareció en directo en La mirada crítica (Telecinco) para explicar esta decisión judicial y para cargar, una vez más, contra la ‘Ley del sólo sí es sí’. Además, el el letrado le mandó un impactante mensaje a la víctima del futbolista brasileño, quien había estado en preso desde el pasado 20 de enero del 2023 acusado de una agresión sexual. “Sólo desde el fanatismo militante y populista, se pueden hacer frases como justicia para ricos. No existe la justicia para ricos, existe la justicia mediática, que es la que permite que personas desde el desconocimiento y desde la intención discursivamente política imitan opiniones que confunden a la población”.

El lunes 25 de marzo, Dani Alves abandonó la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en la que había permanecido los últimos 14 meses, desde el 20 de enero de 2023, por violar a una joven en el baño de una discoteca. El exfutbolista, que fue condenado a cuatro años de cárcel en primera instancia aunque todavía no hay sentencia en firme, ha podido salir en libertad provisional al haber depositado la fianza de un millón de euros que acordó el tribunal.

Para hablar de este asunto, el martes 26 de marzo, Agustín Martínez, conocido por haber sido el abogado de ‘La Manada’, habló en directo en La mirada crítica de Telecinco y, de primeras, el letrado mandó un mensaje a la víctima de Dani Alves: «Cuando escuchaba a la letrada de la víctima decir que le costaba mucho trabajo trasladarle a su cliente por qué está en libertad , me imagino que le costaría más explicarle por qué la pena se reduce a cuatro años y medio, cuando con la anterior ley hubieran sido con las mismas circunstancias, 6 años y medio. Le costará mucho. Me ha agradado mucho y entiendo que a muchos juristas también, que la mayoría de la mesa haya explicado el sentir jurídico real, sólo desde el fanatismo militante y populista, se pueden hacer frases como justicia para ricos. No existe la justicia para ricos, existe la justicia mediática, que es la que permite que personas desde el desconocimiento y desde la intención discursivamente política imitan opiniones que confunden a la población. Un millón de euros es una cifra brutal, yo jamás había visto esa fianza, pero este país tendría una justicia para ricos si exigieran esa misma cantidad a todo el mundo”.

Además, el letrado detalló que: “La indemnización que fija el tribunal…Jamás hubiera fijado la cantidad de 150.000 euros por responsabilidad civil. Lo que ocurre y de hecho la sentencia lo explicaba, la cifra hubiera sido mucho menor, de ahí a que en la fianza se diga que se le entregue incluso si Alves fuese declarado inocente, esa cifra ya va a seguir dentro del patrimonio de la denunciante. Por lo tanto, no puede mezclarse con el millón de euros cuya única finalidad es que Dani Alves esté siempre a disposición de la administración de justicia”.

Por último, el abogado comenta:»Es importante destacar que, a día de hoy, todavía está la presunción de inocencia sobre Dani Alves porque aún no hay una sentencia firme. Mucha parte de la sociedad piensa que ya hay una culpabilidad sobre él y ya hay condena social, es muy importante que se mantenga la presunción de inocencia».

Ya atacó la ‘Ley del sólo sí es sí’ ante Joaquín Prat

Unos días antes, el 20 de marzo, Agustín Martínez repitió más o menos el mismo discurso ante Joaquín Prat en el programa Vamos a ver. Ese día, el que fuese abogado de ‘La Manada’, alegó, sobre la situación de Alves que: “Lo primero que hay que dejar perfectamente claro es el hecho de que Dani Alves sigue siendo presuntamente inocente. A día de hoy, todavía no está condenado en firme por ninguna sentencia. Está condenado por una sentencia en primera instancia. La sentencia estuvo fijada en una condena de cuatro años y medio. La prisión provisional no es un pago por adelantado. Lo lógico, exceptuando en casos excepcionales, es la libertad de la persona que está siendo investigada. Lo extraño es el mantenimiento en prisión provisional. Además, el letrado quiso dejar claro que. “Esta sentencia no es fruto del dinero de Alves, es fruto de la aplicación de la Ley del sólo sí es sí”.