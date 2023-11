‘La Mirada Crítica’: Miguel Tellado señala a Pedro Sánchez como el mayor «problema de nuestra democracia»

El martes 28 de noviembre de 2023, Ana Terradillos, en La mirada crítica (Telecinco), entrevistó a Miguel Tellado, Portavoz del PP en el Congreso, quien señaló a Pedro Sánchez como el mayor “problema de nuestra democracia”. Sobre su estrategia con VOX, el político aseguró que “con la oposición en lo que coincidamos iremos de la mano y en lo que no, pues no, somos formas políticas distintas». Terradillos terminó la conexión exhausta de tanto exceso de galleguismo: “Señor Tellado… no me ha contestado a nada, pero le agradezco que esté en el programa. Espero tener más suerte en la segunda entrevista. O lo he hecho muy mal yo o usted se ha salido por la tangente”.

En una video conexión, compareció en el directo de ‘La mirada crítica’, Miguel Tellado, portavoz PP en el Congreso, para comentar su opinión sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y sobre cómo va a ser su partido de oposición. “Se realizó una rueda de prensa sobre cómo llegó Pedro Sánchez a su gobierno, su gobierno había apartado a Sánchez al extranjero como un prófugo de la justicia, hay que recordar que Pedro Sánchez había huido de España en un maletero de un coche, se habían comprometido a traerle de vuelta y sentarle frente a sus responsabilidades”, explicó Tellado.

La estrategia con VOX

Ana Terradillos le preguntó sobre su estrategia con Vox a partir de ahora y Tellado comenzó sin querer responder del todo: “Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esta legislatura. Primero porque hemos sido el partido ganador de las elecciones, tenemos el compromiso que el 23 de junio votaron cambio y con aquellos que no votaron a Pedro Sánchez. Tenemos la responsabilidad de defender aquellos que están en contra de Pedro Sánchez». Entonces, la presentadora de La mirada crítica insistió y el entrevistado terminó diciendo que: “Con la oposición en lo que coincidamos iremos de la mano y en lo que no, pues no, somos formas políticas distintas», declaró el portavoz PP en el Congreso.

Por otro lado, sobre Junts, Miguel Tellado explicó que “su objetivo es debilitar el estado y conseguir el referéndum de Cataluña, nosotros no, para Pedro Sánchez vale todo con tal de seguir la frente del gobierno, es un mal Gobierno».

Contra las declaraciones de Sánchez en Israel

Terradillos preguntó al portavoz del PP sobre la visita de Pedro Sánchez a Israel donde criticó los ataques al pueblo palestino. Miguel Tellado fue tajante: «Lo único que sabemos es que Sánchez ha ido a criticar un país que se defiende de un ataque terrorista y yo creo que el respeto de nuestro país ha quedado debilitado después de su actuación, es un error diplomático garrafal. Las democracias tiene que estar juntas cuando sufren ataques terroristas cómo Israel, para la defensa de los intereses como nación es algo muy negativo».

Por otro lado, la presentadora le preguntó si Feijóo y él van a ser la cara visible de la oposición o puede aparecer Ayuso como doble oposición: Tellado aseguró: “Lamento que desde el gobierno se intente vetar a la presidenta de todos los madrileños en un acto como es la inauguración del ave de Madrid- Asturias. Demuestra el talante sectario del Gobierno de España, es grave, el gobierno le debe un respeto, espero que Sánchez respete a cada Comunidad Autónoma”.

El comentario de Terradillos

Lo más curioso de la entrevista es que, antes de finalizar, Ana Terradillos le dijo a su invitado: «Señor Tellado… no me ha contestado a nada, pero le agradezco que esté en el programa. Espero tener más suerte en la segunda entrevista. O lo he hecho muy mal yo o usted se ha salido por la tangente». El hábil portavoz gallego se fue sonriente a su rincón. Este asalto ya lo había ganado.