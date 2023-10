Ana Terradillos: «En el País Vasco aprendí que no hay que ser tan romántico con la política»

Si pone usted Telecinco por la mañana, a las 9.00 horas, desayunará con ella, en La Mirada Crítica, analizando los temas de actualidad económica, política y social. Ana Terradillos ha ejercido el periodismo con mayúsculas; un periodismo que pocos tienen la suerte, oportunidad y valentía de ejercer. Ella las tuvo. Las tres. Ingredientes escasos por separado; todavía más juntos. Dice estar preocupada ante una legislatura que se avecina «bronca» por las presiones y exigencias continuas a las que el independentismo catalán someterá al Gobierno. Su receta para la política: despojarla de pasiones excesivas. «En el País Vasco aprendí que no hay que ser tan romántico con la política» como para alimentar los extremismos. El País Vasco lo sufrió de lleno con el sanguinario terrorismo de ETA, el radicalismo independentista a sangre y fuego.

La encuentro tecleando en la redacción de Telecinco, justo después de terminar su directo en La Mirada Crítica. Le gusta estar con sus redactores, conocer su trabajo, compartir criterios, datos. Mujer cercana, simpática y, al mismo tiempo, seria y rigurosa. Nos recibe con una sonrisa amplia y, con ella, hace esta entrevista.

En 2003, Ana Terradillos cubrió la guerra de Irak (un mes y medio de tensión y esfuerzos para ofrecer la mejor información); en 2005 viajó a Oriente Próximo para cubrir conflictos como el de la Franja de Gaza y Cisjordania y entrevistar a miembros de Hamás, Hezbolá y Al Qaeda. Ocho años de trabajo allí, yendo y viniendo, buscando información, cubriendo atentados, negociaciones. Gesta casi imposible para cualquier periodista del mundo, todavía más siendo mujer en esa parte del planeta donde las mujeres, siempre con hiyab, practicando la cultura musulmana y luchando por avanzar poco a poco.

«Me impresionó mucho cuando me encontré ante la cúpula de Hezbolá para entrevistarles. Son siete personas. Me impresionó porque sabes que, aunque se muestre con piel de cordero, en el fondo es un lobo».

Dice también que le «remueve» la situación que se vive en Afganistán, en particular la represión y cercenamiento de libertades que padecen las mujeres. «Les hemos dejado abandonados», dice, mientras lamenta cómo se marchó el contingente militar internacional que se desplegó allí durante años para intentar conducir ese país por el camino de las libertades y de la democracia. Y asegura que ese «mal sabor de boca» le consta que cunde entre militares españoles que vivieron aquello en primera persona, que vieron cómo Afganistán, tras tantos años de esfuerzo, volvía a caer en manos de los talibanes.

Independentismo catalán

En clave nacional, critica que en el caso de la deriva separatista de Cataluña el Estado de Derecho parezca haberse puesto del revés y que medio centenar de policías que acudieron a defender el orden, la legalidad y la Constitución frente al golpe secesionista de 2017 sean ahora los que se vean ante el banquillo por su actuación. «Me enfada, sobre todo porque al final los que se sientan en el banquillo de los acusados son los que cumplen unas órdenes y ahora se enfrentan a penas y delitos por los que incluso pueden ir a la cárcel».

Ante los extremismos de pulsión independentista que se han convertido en llave de la gobernabilidad de España de la mano del PSOE (los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes de ERC y Junts), Terradillos toma distancia y aconseja centralidad, moderación, desapasionamiento. Lo dice desde la experiencia de su origen vasco, de San Sebastián. «Hemos tenido momentos muy complicados en el País Vasco», en una alusión clara a los negros años de fuego y plomo, de atentados de una ETA que acabó, subraya, porque se vio «asfixiada» por la acción sacrificada y persistente de la Policía y de la Guardia Civil, por el Estado de Derecho, y también «por el rechazo de la ciudadanía y porque ellos [los etarras] querían hacer otro tipo de vida tras corroborar que cuando sales de 30 años de cárcel no eres nadie». A los etarras que apuntaron y mataron les espera, dice convencida, «la justicia divina» más allá de la terrenal.

El País Vasco y el caso catalán

Respecto a que haya un efecto contagio en el País Vasco del órdago independentista que los secesionistas catalanes han puesto sobre la mesa de La Moncloa, Terradillos dice que no ve tal riesgo. Fundamentalmente, porque los independentistas vascos –dice– son conscientes de que la mayoría de los ciudadanos de esa comunidad autónoma no quieren una secesión. Por eso, afirma, «se puede pedir y juguetear [con la idea de un País Vasco independiente], pero es más palabrería que otra cosa».

Respecto a los extremismos, los ideológicos y en particular los de pulsión independentista que en estos momentos están marcando la agenda política en España, Terradillos da una receta como antídoto: «En el País Vasco aprendí que no hay que ser tan romántico con la política, al final los años te hacen reflexionar y hay muchas veces que te arrepientes de cosas que pudiste hacer años atrás». «Todas estas discusiones que hay entre familiares, que yo veo en Cataluña y que he vivido en el País Vasco, me entristecen mucho», destaca. Y remarca: «Hay que vivir la política, pero ha que tener también la cabeza fría».

Augura una legislatura «bastante bronca y convulsa, pero confío en que se mantenga la Constitución, por muchas barbaridades que se hagan, entre ellas la ley de amnistía, que a mí no me gusta un pelo».

«Muy ilusionada» en Telecinco

En lo profesional, Ana Terradillos se muestra «muy ilusionada» por la nueva etapa que vive, por esa encomienda de responsabilidad que es tomar el relevo de las mañanas de Telecinco en las que reinó durante 17 años Ana Rosa Quintana. «Yo prácticamente acabo de llegar, la última reina es Ana Rosa Quintana y yo de momento no soy ni princesa, soy doncella». «Tengo un equipo maravilloso, una dirección todavía más fabulosa y contamos con margen para que la gente hable mucho de nosotros; estoy feliz, muy contenta, la audiencia nos respalda y quiero disfrutar de la televisión», confiesa.