El futbolista de la Liga que podría haber pagado la fianza de Dani Alves para salir de la cárcel

Muchos son los que se preguntan el porqué de la tardanza de Dani Alves para abonar el millón de euros que le otorgaba la libertad provisional tras un año y dos meses en la prisión de Brians 2 de Barcelona. Pese a que cifran su patrimonio en unos 55 millones de euros, la realidad es que sus cuentas bancarias estaban muy lejos de lo esperado por un futbolista de su caché, una en España con 51.000 euros –aunque con un embargo de 50.000 euros– y otra en Brasil con saldo negativo de 20.000 euros. Pero entonces, ¿quién ha pagado la fianza para salir de la cárcel a Dani Alves?

Tras varios días intentando recaudar el dinero que le solicitaba la Audiencia de Barcelona, un millón de euros para otorgarle la libertad vigilada, la defensa de Dani Alves que lidera la abogada Inés Guardiola lograba pagar la fianza este lunes 25 de marzo y era alrededor de las 16:30 horas cuando se le veía al brasileño salir acompañado de su abogado, con semblante muy serio, en su primer contacto con la luz del sol desde que ingresó a principios de 2023 por el riesgo de fuga que se le atribuyó al internacional brasileño.

Pese a la ayuda económica inicial prestada por la familia Neymar, ésta se encargó de no relacionarse con Dani Alves una vez que el futbolista ha sido condenado por la violación de una joven a finales de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

«Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ninguna vinculación a ningún proceso. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena, se especula e intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no es nuestra responsabilidad. Espero que Daniel encuentre todas las respuestas que busca con su propia familia», explicó y justificó la familia de Neymar en un comunicado ante la especulación en torno a una nueva ayuda económica para pagar la fianza, sentenciando: «Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó. ¡Ahora punto y final!».

Descartado Neymar y su familia, desde medios especializados como TUDN apuntan a que la persona que ha ayudado a pagar la fianza para salir de la cárcel a Dani Alves es otro ex futbolista del Barcelona y ex compañero del brasileño. Según este medio, Memphis Depay, el actual jugador del Atlético de Madrid, sería la persona que ha pagado la fianza a Dani Alves para que este salga en libertad.

La amistad de Memphis y Dani Alves

De hecho, en una reciente entrevista, Memphis reconoció abiertamente la amistad que mantiene tanto con Dani Alves como con otros futbolistas que han tenido problemas legales, como son también Benjamin Mendy o Quincy Promes.

«Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no los abandonaré», aseguraba el delantero colchonero, que recalcaba: «También es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos».