Así será la vida de Dani Alves en libertad provisional tras salir de la cárcel

Dani Alves ya está fuera de prisión. El brasileño, tras abonar el millón de euros de fianza a la Audiencia de Barcelona, ya está en libertad tras pasar poco más de un año entre rejas por la violación de una joven en diciembre de 2022. La pena, de cuatro años y medio de cárcel, permitía salir en libertad provisional a Dani Alves transcurrido este tiempo tras el pago de la fianza aunque tendrá una serie de condicionantes importantes, más allá de la retirada de sus dos pasaportes: el español y el brasileño.

Tras apenas 14 meses, un total de 430 noches durmiendo en la prisión de Brians 2, el brasileño vuelve a ver la luz del sol tras el pago de la importante cuantía que fijó la Audiencia de Barcelona, en base ésta al patrimonio del futbolista. Pero la libertad provisional de Dani Alves no será total, ni mucho menos, sino que habrá una serie de condicionantes que deberá cumplir ahora que está bajo libertad vigilada.

Dani Alves tiene estrictamente prohibido salir de España en estos momentos, de ahí que le hayan sido retirados sus dos pasaportes, tanto el español como el brasileño, por lo que el ex futbolista no podrá salir de territorio nacional ni visitar su país natal, Brasil. Además de no poder salir de España, Alves también tendrá que cumplir cada semana con su cita con la Audiencia de Barcelona, a la que deberá acudir una vez a la semana para firmar y demostrar así que no ha abandonado ni escapado de territorio nacional. Cabe la posibilidad también que la Audiencia le reclame su presencia en algún otro momento, y que su libertad no es ni mucho menos completa.

«No voy a huir, creo en la justicia y seguiré aquí hasta el final», fueron las palabras de Dani Alves hace apenas una semana, cuando intervino en una videoconferencia con el tribunal donde aseguraba que no saldrá del país, con el objetivo de recibir la libertad provisional que ya ha obtenido y gracias a la que se le vio este lunes saliendo de prisión junto a su abogada, Inés Guardiola.

Y es que ese era uno de los motivos por los que el juez no le concedía la libertad a Dani Alves. El riesgo de fuga a Brasil, donde no hay tratado de extradición con España, era muy alto. Por ello, tras su detención en enero de 2023, compareció ante el juez y éste decretó su prisión provisional sin posibilidad de fianza, a la espera del juicio.

Además de esto, cabe recordar que Dani Alves no puede acercarse a la víctima a menos de un kilómetro, lo tiene terminantemente prohibido al igual que tampoco puede comunicarse de ninguna de las maneras con la joven.

Cabe recordar también que la sentencia en firme se demorará aún bastante, ya que el caso debe pasar aún por el Tribunal de Justicia de Catalunya y luego por el Tribunal Supremo, tras el recurso que han presentado ambos equipos de abogados, situación que podría irse hasta los dos años de duración mientras las apelaciones toman forma.