Dani Alves seguirá en prisión: el padre de Neymar no le prestará el millón de euros para la fianza

Dani Alves no saldrá de prisión este jueves al no haber depositado este jueves la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona para poder salir en libertad provisional, por lo que pasará otra noche. El padre de Neymar ha negado en un comunicado que le vaya a prestar el dinero para poder salir de la cárcel, y asegura que aunque le ayudó al principio este asunto «ya no es nuestra responsabilidad».

«Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ninguna vinculación a ningún proceso. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena, se especula e intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no es nuestra responsabilidad. Espero que Daniel encuentre todas las respuestas que busca con su propia familia», comenzó diciendo.

«Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó. ¡AHORA PUNTO FINAL!», concluyó de manera tajante el padre de Neymar sobre el caso Alves. La defensa del futbolista continúa tratando de reunir la suma para la fianza entre su entorno. Su primera opción, el padre de Neymar, ha negado públicamente que le vaya a prestar el dinero y por eso no ha podido depositar la fianza antes de la hora límite de este jueves, las 14:00 horas.

La otra opción de Dani Alves para salir de prisión pasa por una devolución de Hacienda. El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por el brasileño en contra del proceso abierto por Hacienda por unos supuestos pagos de los servicios de un agente FIFA. Esta nueva sentencia señala que Hacienda tendrá que pagar al ex azulgrana un total de 9,2 millones de euros, dinero que le serviría para pagar la fianza.

Alves lleva 14 meses en prisión

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona acordó este miércoles, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados, permitir a Alves salir de la cárcel cuando pagara una fianza de un millón de euros, así como la obligación de entregar sus dos pasaportes –español y brasileño–, no salir de España y comparecer semanalmente ante el tribunal.

Tras recibir la resolución de la Audiencia, la defensa del internacional brasileño está tratando de reunir el millón de euros que le exige el tribunal, ya que no podrá salir de prisión hasta que lo deposite en la cuenta del juzgado y se dicte un nuevo auto que acuerde su libertad provisional. En su resolución, la Audiencia apuntaba que Alves, pese a que sus fuentes de ingresos hayan «desaparecido» a raíz de la violación, tiene una situación de «holgada solvencia económica», tras años ejerciendo como futbolista de élite, y además está pendiente de recibir una «elevada suma» de dinero por un procedimiento que ha ganado a Hacienda.

La defensa tiene que reunir y depositar el millón de euros en el juzgado en el horario habilitado, entre las 9:00 y las 14:00 horas y, una vez se acredite que la fianza está consignada materialmente el tribunal decretaría su libertad provisional, trámite que hoy ya no se podrá llevar a cabo.

La víctima de Dani Alves, «indignada»

La víctima de Alves se mostró este miércoles «muy indignada, muy desesperada y muy frustrada» por la decisión de la Audiencia de acordar su libertad con fianza hasta que se resuelvan los recursos a su condena, por lo que su defensa recurrirá esta resolución, según su abogada, Ester García.

La Audiencia justificó su decisión al considerar que, tras la condena a cuatro años y medio de cárcel impuesta al acusado, se ha «aminorado» el riesgo de fuga vinculado a la gravedad de la pena y, aunque admitió que «persiste» cierto peligro, este puede ser «contrarrestado» con otras medidas, como la fianza impuesta y la prohibición de salir de España.