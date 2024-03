Dani Alves va a recurrir a su amigo Neymar para pagar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la justicia y quedar en libertad. No es la primera vez que ocurre porque Alves ya recurrió a Neymar para lograr los 150.000 euros que abonó en concepto de indemnización a su víctima, a la que violó en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. La Audiencia de Barcelona condenó al futbolista a cuatro años y medio de cárcel al dar los hechos por probados.

Antes de que se celebrara el juicio el mes pasado, Alves contactó con Neymar para que su amigo le proporcionara ayuda económica y legal que le permitiera prepararlo de la mejor manera posible. De esta forma, el padre de Neymar transfirió una gran suma de dinero a Dani Alves para que esta sufragara los gastos del proceso judicial que tenía por delante. El ex jugador del Barcelona empleó este dinero para pagar una multa de 150.000 euros denominada como ‘indemnización atenuante del daño causado’.

A la postre, ese dinero resultó clave para que la justicia rebajara la pena impuesta a Dani Alves, al considerar que expresa expresaba «una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante». No lo vieron de la misma manera en Brasil, donde Cida Gonçalves, ministra de la mujer del país sudamericano, lamentó que la sentencia contra el ex futbolista es, entre otras cosas, «blanda», tras cometer el brasileño «semejante atrocidad».

Por otro lado, desde el Partido de los Trabajadores, también parte del Gobierno de Brasil, en la voz de su presidenta, Gleisi Hoffmann, puso en el punto de mira la ayuda prestada por Neymar a Dani Alves: «La condena al violador Daniel Alves es pedagógica y ejemplar, demuestra que la sociedad ya no tolera comportamientos sexistas y misóginos. Lo absurdo fue que pidió dinero prestado a Neymar, pagó la indemnización y redujo la pena, algo que no soluciona nada a la víctima, no borra su sufrimiento».

Según informa La Vanguardia, Neymar va a ser una vez más el ángel de la guarda de su amigo y, a través de su padre, va a pagar la fianza de un millón de euros que va a dejar en libertad provisional a Dani Alves, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel. Además, en caso de verificarse el pago, se le impondría la retirada de los dos pasaportes, el español y el brasileño.

A Dani Alves se le prohibirá salir del territorio nacional en el caso de que pague este millón de euros de fianza y tendrá la obligación de comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente. El futbolista prometió este martes a los jueces que no se fugará y que seguirá en Barcelona a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes.