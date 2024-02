Brasil carga contra Neymar por pagar la indemnización de Dani Alves

La sentencia contra Dani Alves sigue generando controversia. Los cuatro años y seis meses de prisión con los que han condenado al ex futbolista de Sevilla y FC Barcelona, entre otros, por la agresión sexual sobre una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal a finales de 2022. Ahora, pocos días después de la sentencia, desde Brasil la consideran como «blanda» y ponen el foco también en la ayuda económica prestada por Neymar a Dani Alves.

Desde el Gobierno de Brasil han mostrado la indignación por lo sucedido, por cómo se han desarrollado los acontecimientos y por la condena final contra Dani Alves por parte de la Audiencia de Barcelona. Ha sido Cida Gonçalves, la ministra de la mujer del país sudamericano, la que ha mencionado que la sentencia contra el ex futbolista es, entre otras cosas, «blanda», tras cometer el brasileño «semejante atrocidad».

«Sabemos que es una sentencia blanda ante semejante atrocidad en la vida de una mujer», detallaba la ministra brasileña, que espera que tras este juicio tan mediático con uno de sus compatriotas, esto «sirva de ejemplo» para todos: «La palabra de una mujer tiene valor y no es no». Gonçalves también ha anunciado que desde el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva están preparando una nueva medida para que «todas las mujeres tengan el derecho de divertirse de forma segura en bares y discotecas».

Por otro lado, desde el Partido de los Trabajadores, también parte del Gobierno de Brasil, en la voz de su presidenta, Gleisi Hoffmann, se ha puesto en el punto de mira la ayuda prestada por Neymar a Dani Alves: «La condena al violador Daniel Alves es pedagógica y ejemplar, demuestra que la sociedad ya no tolera comportamientos sexistas y misóginos. Lo absurdo fue que pidió dinero prestado a Neymar, pagó la indemnización y redujo la pena, algo que no soluciona nada a la víctima, no borra su sufrimiento».

Ese fue el dinero (150.000 euros) que usó Dani Alves para pagar la indemnización que se le impuso desde la Audiencia de Barcelona antes de la celebración del juicio, algo que llevó a la Justicia a considerar que esto «expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante».

Cabe recordar tras la sentencia emitida, por la que Dani Alves debe permanecer cuatro años y seis meses en prisión, que el año y un mes que ha pasado desde que se destapó la denuncia, cuenta como condena, se le resta del total, por lo que deberá pasar tres años y cinco meses solo desde ahora. Aunque, como mencionó la abogada del brasileño, Inés Guardiola, recurrirán la sentencia y recurrirán la apelación tras estudiarlo todo.

Pero Dani Alves, pese a que cumpliría su condena en 2027, podrá salir de la cárcel mucho antes. El ex futbolista cumplirá un tercio de su condena actual el próximo 20 de julio, por lo que podrá salir de prisión para trabajar con el primer permiso que se le otorga, aunque es dependiente de la decisión de un juzgado de vigilancia penitenciaria que debe valorarlo todo.