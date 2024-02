La prensa mundial se hace eco de la condena por violación a Dani Alves

La Audiencia de Barcelona ha condenado este jueves a Dani Alves a cuatro años y seis meses de cárcel por violar a una joven en el baño de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. La sentencia publicada este jueves incluye un atenuante de reparación del daño porque ingresó 150.000 euros a la víctima antes del juicio. La noticia ha sido portada en los principales medios de la prensa mundial. Desde Inglaterra hasta Brasil, pasando por Francia, Portugal, Alemania o Argentina… todos se han hecho eco de la sentencia del Caso Alves.

«Estrella culpable. Dani Alves, ex estrella del Barcelona, ​​condenado a cuatro años de cárcel tras ser declarado culpable de violar a una mujer en el baño de una discoteca», titula The Sun que al igual que el Daily Mail la tiene de apertura en la portada principal de su web. Por su parte, el Mail titula: «Dani Alves, ex estrella del Barcelona y Brasil, es condenado a cuatro años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación en el ataque al baño de una discoteca española».

Otro de los principales medios ingleses, como es The Guardian, también tiene la noticia bastante destacada en lo más alto de su portada: «Dani Alves condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual». En Portugal, Record, ha publicado lo mismo: «Daniel Alves condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual», y a pesar del fallecimiento de Artur Jorge, sobre el que han hecho un gran despliegue, la noticia de Alves aparece casi en lo más alto de su web.

En Francia, L’Équipe también se ha hecho eco de la noticia: «Cuatro años y medio de prisión para Alves». Otro de los principales medios europeos como es el Bild en Alemania, también le ha dado bastante importancia a la sentencia del Caso Alves. «¡La leyenda brasileña Dani Alves tiene que ir a la cárcel!», titula uno de los grandes medios germanos después de que este jueves se conociera la condena al ex futbolista del Barcelona por agredir sexualmente a una joven.

La noticia de Alves cruza el charco

Como era de esperar, en Brasil, el país natal de Dani Alves, también se han hecho eco de lo sucedido. El periódico más importante del país, O Globo, titula así: «Dani Alves es condenado a 4 años y medio de prisión». Una noticia que se encuentra en lo más alto de la portada del citado diario; mientras que el diario Folha de Sao Paulo, que abre su web con la noticia del día, titula: «Daniel Alves es condenado a 4 años y medio por violación por la Audiencia española».

Por otra parte, en Argentina, el diario Olé, uno de los principales periódicos del país, también abre con la sentencia al ex jugador del Barcelona y la selección brasileña entre otros: «Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual». La noticia de la sentencia ha tenido un impacto mundial. Además, Alves también está condenado por un delito de lesiones a una multa de 9.000 euros.