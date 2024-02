Hacienda pagará 9,2 millones a Dani Alves, que podría utilizar para salir de la cárcel

Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, pero el jugador podría salir antes de lo previsto. El mismo día que salió la sentencia por el delito de agresión sexual, en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el tribunal fallaba en su favor por un proceso abierto por Hacienda que sumadas a las otras cinco sentencias en las que la justicia le da la razón obligan a la Agencia Tributaria a pagarle un total de 9,2 millones de euros, un dinero que podría usar para solicitar su libertad provisional.

El ex futbolista había presentado un recurso contra Hacienda porque le reclamaban que debía declarar unos pagos del Barcelona al agente FIFA Joaquín Macanás en el año 2013-14, con los que el club intentó convencerle de que el brasileño continuara de azulgrana. La Agencia Tributaria aseguraba que Dani Alves se había de ello y debían imputársele esos pagos como rendimientos del trabajo, pero la Audiencia Nacional no lo estima así y ahora Hacienda deberá devolverle 1,2 millones de euros.

Esta segunda sentencia señala que el jugador no tenía conocimiento de los pagos del Barcelona al agente FIFA y, según alegó la defensa del brasileño, se abonaron por un trabajo en el que el representante actuaba a favor del club catalán y no del ex jugador. Así, Alves se llevó una pequeña alegría el día que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en los baños de la famosa discoteca de la Ciudad Condal.

La sentencia también señala, según La Vanguardia, que la Agencia Tributaria debería devolverle 1,2 millones de euros. Este dinero se suma a las otras cinco sentencias en las que la justicia vuelve a dar la razón al brasileño contra Hacienda por sus derechos de imagen durante su etapa en el Barça, ya que consideran que los liquidó de forma correcta. Así, la cuantía total de todas las sentencias asciende a 9,2 millones de euros que Dani Alves podría utilizar como garantí para salir de la cárcel.

Alves tiene las cuentas bloqueadas

El ex de Barcelona y Sevilla, entre otros, atraviesa por un momento muy delicado a nivel económico, puesto que tendría sus cuentas bloqueadas. De hecho, Alves, que fue condenado también a pagarle 150.000 euros a la chica a la que agredió sexualmente en concepto de responsabilidad civil, tuvo que pedir ese dinero al padre de Neymar. Todo este se debe a que tiene un proceso abierto en Brasil con su ex mujer, Dinorah Santana, por la pensión de los hijos de ambos, que habría provocado que le embargaran su dinero.

Tras conocerse el fallo de la Audiencia Nacional en favor del brasileño, su defensa ha solicitado a la Agencia Tributaria la devolución de dicho dinero cuanto antes ya que podrían usar estos 9,2 millones de euros de garantía para pedir su libertad. Al haberle quitado el pasaporte y disponer de casa en Barcelona, su abogada entiende que no existe riesgo de fuga.

Por tanto, Dani Alves, que ya ha cumplido un año de la condena puesto que ingresó en prisión en enero de 2023, podría salir antes de lo previsto de la cárcel. Hasta ahora, se estimaba que el ex futbolista del Barça podría salir el 20 de abril de 2025 al haber cumplido la mitad de su condena. Sería en ese momento cuando recibirá el tercer grado por haber cumplido la mitad de su condena. Recordemos que de cuatro años y medio. A partir de esta fecha, el futbolista brasileño podrá salir de la prisión e incluso pasar los fines de semana fuera de ella, e incluso dormir en su domicilio. Pero, tras esta nueva sentencia se podría adelantar su salida de prisión.