La Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional a Dani Alves bajo fianza de un millón de euros mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Una noticia que ha generado una gran expectación en todo el mundo y a la que Joana Sanz, mujer del brasileño, ha reaccionado de manera inesperada.

La modelo canaria ha desaparecido por completo de las redes sociales, ha eliminado o desactivado su cuenta de Instagram y no hay rastro de ella. Se desconoce el motivo real que hay detrás de esta decisión porque Joana Sanz no dijo nada antes de desparecer, pero probablemente ahora que el caso vuelve a ser noticia quiera pasar más desapercibida y no recibir opiniones o críticas continuamente siendo mencionada en redes sociales.

En noviembre de 2023, Joana confirmó que no habían firmado ningún tipo de papel de separación para poner fin a su romance tras ocho años juntos. «Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento», manifestó Sanz en televisión. «¿Seguimos siendo pareja? No lo sé ni yo. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente. El amor está, independientemente de casados o no casados».

Polémica Joana Sanz

La modelo se colocó en el punto de mira hace unas semanas tras un polémico mensaje publicado en Instagram. En el marco de esta situación, Joana Sanz dijo que «ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías». Unas palabras que fueron duramente criticadas. «Mucha gente lo ha interpretado como un mensaje hacia la víctima porque ella contó que Dani Alves la había cogido del pelo, la había empotrado contra el lavabo y la había penetrado», indicaron desde Fiesta.

La reacción de la canaria no tardó en llegar. «Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial o con Dani o con x. Son cosas de mi vida, tengo vida también en paralelo a eso. Vamos a ver lo que he puesto eso de que me encanta que me jalen del pelo y me empotren, pues sí, gente, no nos hagamos las puritanas ahora. Me fascina. Me fascina esa pasión, esa fogosidad que te agarren del pelo, que te besen y te coman entera. Y ya está bien, también. Estoy hablando de mí personalmente, de lo que me gusta y, bueno, cada uno en su intimidad y dentro de un respeto mutuo pues que haga lo que le gusta», comentó con indignación. Unas declaraciones con las que jugó a la ambigüedad sin dejar claro si seguía soltera o no. Ahora que el ex futbolista está en libertad se enfrenta a una encrucijada que con el tiempo se resolverá, y se sabrá.