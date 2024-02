Joana Sanz reacciona al supuesto intento de fuga de Dani Alves

El pasado día 5 de febrero, arrancó el juicio contra Dani Alves. El futbolista brasileño está acusado de una presunta violación a una joven de 23 años producida en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de Barcelona. Visiblemente delgado, el ex futbolista, que se enfrenta a una pena de entre nueve y doce años de prisión, se sentó en el banquillo de los acusados, aunque no ofreció su testimonio hasta la tercera y última sesión de la causa. Entonces, sea como fuere, no había trascendido aún el plan de fuga que el ex jugador del FC Barcelona habría tramado, y al que este lunes, ha reaccionado su todavía esposa, Joana Sanz.

La modelo tinerfeña, cabe recordar, también declaró ante el juez. Lo hizo apuntalando uno de los principales argumentos de la defensa del jugador para intentar atenuar una posible condena. El jugador mantiene que las relaciones con la supuesta víctima fueron consentidas, pero su abogada, Inés Guardiola, ha introducido en su escrito el atenuante de que el futbolista había consumido mucho alcohol la noche en que conoció a la denunciante en la discoteca Sutton. «Olía a alchohol, iba muy borracho, se chocó contra el armario de la habitación y cayó desplomado en la cama», aseguró Sanz en esta línea.

Joana Sanz a su salida del juzgado / Gtres

El plan de fuga de Dani Alves

Ha sido el compañero de celda de Dani Alves quien ha desvelado los planes de fuga, de momento fallidos, del deportista. Según ha contado la periodista Silvia Sálamo en TardeAR, el testimonio habría escuchado a Alves, en varias ocasiones, hablar de su intención de marcharse a Brasil en cuanto obtuviese la libertad provisional. «Es un testimonio revelador, no es la primera vez que consigo hablar con alguien dentro de la cárcel. Daremos datos de quiénes estaban en la conversación y dónde se produjo», ha explicado Sálamo.

Dicho compañero llegó a alertar a funcionarios de la prisión de los planes de Alves y de ahí, quizás, que su libertad haya sido denegada hasta en tres ocasiones. La última, el pasado mes de noviembre. En su auto, el tribunal concluyó que ninguna de las medidas alternativas propuestas por la defensa «podría conjurar el riesgo de fuga», especialmente con el juicio tan cerca: «Solamente la prisión preventiva podrá evitar dicho riesgo, más cuando estamos a un paso del enjuiciamiento, habiendo ya presentado escrito de acusación el Ministerio Fiscal», sostiene.

Dani Alves durante el juicio / Gtres

Preguntada expresamente por ello, Joana Sanz ha preferido guardar silencio. La modelo, que ha sido captada por las cámaras de Gtres, por las calles de Barcelona, no ha contestado a ninguna de las preguntas de la prensa sobre este asunto. De hecho, ha evitado hablar sobre su marido echando a correr en el preciso momento en que ha escuchado hablar de él y, también, de la carta que, sin querer o no, la propia Joana publicó a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de novecientos mil seguidores. Se trata de un escrito que Alves le habría de su puño y letra desde la cárcel de Brians 2.

Aunque apenas unas horas después de hacer publico el escrito, Joana compartía un ‘storie’ en el que aseguraba que se había tratado de un error, varios medios de comunicación consiguieron capturarlo. En él se podía leer: «Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es (…) Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú (…) Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento».