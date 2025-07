Se acabó la espera: la nueva serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno y no falta tanto

Llevamos meses hablando del proyecto de la nueva serie sobre el universo de Harry Potter en el que está trabajando HBO MAX con J.K. Rowling y ya sabemos que se ha iniciado el rodaje de los primeros episodios. Cada temporada pretende adaptar una de las novelas de la escritora y ya se ha adelantado que la primera será Harry Potter y la piedra filosofal y se podrá ver en 2027. Según se explica en Redanian Intelligence la serie sobre Harry Potter se encuentra actualmente en las últimas etapas de preproducción y el inicio del rodaje está previsto para este verano en los estudios Leavesden Film Studios que se encuentran cerca de Londres. Este es el mismo estudio donde se rodó la icónica serie de películas y se espera que la producción se prolongue hasta mayo de 2026. Por lo tanto, tendremos que esperar un poco más para ver las primeras imágenes del rodaje más esperado de los últimos años.

Según se comenta en esta misma web, la mayoría del reparto principal ya ha sido elegido y los sets ya están en construcción en el estudio. Por lo tanto, todavía no hay retrasos en la producción y, aunque el estreno en 2026 todavía podría ser posible, debido a lo que va a suponer la postproducción y los efectos visuales, según Redanian Inteligence, lo más seguro es que la serie se estrene a principios de 2027 como muy pronto, o incluso a mediados de ese año. Este plazo, aunque ahora en pleno 2015 nos parezca mucho tiempo, en realidad es poco para el lanzamiento de una serie de estas características.

La primera temporada de la serie adaptará el libro Harry Potter y la piedra filosofal que es uno de los siete que componen la saga y, como recordarán sus fans, en esta novela Harry Potter descubre por primera vez que es un mago, se inscribe y llega a Hogwarts y conoce por primera vez a sus amigos Ron y Hermione y a su gran adversario Voldemort.

La producción de la nueva serie sobre Harry Potter

En 2024 se anunció que los dos miembros clave de la producción de esta serie de HBO serán Francesca Gardiner que ha ejerce de guionista y productora y Mark Mylod que es el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Francesca Gardiner tendrá que definir la visión general de la serie, dirigir el equipo de guionistas y dar el visto bueno final a los distintos equipos creativos que trabajarán en la serie. En su carrera como guionista ha trabajado en series como Medici, El hombre en el castillo, La materia oscura en la que también fue productora y Succession, por la que ganó dos premios Emmy como productora.

En cuanto a Mark Mylod cuenta con experiencia como director en series como Juego de Tronos, El Séquito, Shameless y Succession, donde ha trabajado ya con la showrunner Francesca Gardiner. La serie está producida por J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films. Además, la serie contará con Holly Waddington (Furia de Titanes) como diseñadora del vestuario y las directoras de casting son Lucy Bevan (The Batman) y Emily Brockmann (Deadpool y Wolverine).

El reparto de esta nueva serie

Los protagonistas de esta nueva serie van a ser Dominic McLaughlin (Grow) que interpretará el papel de Harry Potter, Arabella Stanton el de Hermione Granger y Alastair Stout el de Ron Weasley Estos jóvenes actores han sido seleccionados después de un casting en el que participaron más de 30.000 niños.

También estarán en el reparto los actores John Lithgow (Dexter) como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu (Black Mirror) como Severus Snape, Janet McTeer (Ozark) como Minerva McGonagall, Nick Frost (Shaun of the Dead) como Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson (The IT Crowd) como Molly Weasley, Johnny Flynn (Central, Intelligence) as Lucius Malfoy, Lox Pratt (Lord of the Flies) como Draco Malfoy, Bel Powley (A Small Light) como Petunia Dursley, Daniel Rigby (Black Mirror) como Vernon Dursley, Bertie Carvel (Dalgliesh) como Cornelius Fudge, Paul Whitehouse (The Death of Stalin) como Argus Filch, Luke Thallon (Present Laughter) como Quirinus Quirrell, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown y Leo Earley como Seamus Finnigan.

Tendremos que esperar hasta el otoño para ver alguna fotografía del rodaje de la primera temporada de esta serie fantástica y comprobar el ritmo que va tomando la producción. Lo que está claro es que si el rodaje y la postproducción no sufren retrasos, podremos ver ya la primera temporada de esta ficción a finales de 2026 y seguro en 2027. Una buena noticia para los fans del mago más famoso del mundo. Por ahora sus seguidores se tendrán que conformar con ver en Max las ocho películas disponibles sobre el mago Harry Potter, ya que la séptima está dividida en dos partes.