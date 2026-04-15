Voto por correo elecciones Andalucía: cómo solicitarlo y enviar tu papeleta paso a paso

El 17 de mayo de 2026 hay elecciones al Parlamento de Andalucía, y como suele pasar, no todo el mundo va a poder acercarse ese día al colegio electoral ya sea porque trabaja, está de viaje, de escapada o por cualquier compromiso, de modo que como ocurre con otras elecciones, el voto por correo acaba siendo la solución para muchos.

Ahora bien, aunque es un trámite bastante habitual, no todo el mundo tiene claro cómo se hace exactamente. Y ahí es donde empiezan los errores ya que siempre hay gente que no llega a tiempo, que no envía bien la documentación o que directamente deja pasar el plazo. Por eso conviene tenerlo claro desde el principio. No es complicado, pero sí hay que seguir unos pasos y, sobre todo, no despistarse con las fechas, así que si estás considerando el voto por correo para las elecciones de Andalucía toma nota, que te explicamos a continuación todos los detalles para emitir tu voto sin problema.

Voto por correo para las elecciones Andalucía

En realidad, cualquier persona que no vaya a poder votar presencialmente el día de las elecciones puede recurrir al voto por correo. No hay que justificar nada extraordinario. Esto incluye tanto a quienes están en España como a quienes están fuera. En el caso del extranjero, eso sí, hay diferencias según la situación de cada uno: no es lo mismo vivir fuera de forma permanente que estar solo unos días. Pero más allá de esos matices, debe quedar claro que si no puedes votar el 17 de mayo, puedes adelantar el voto por correo.

El primer paso es pedir la documentación

Si estás en España, tienes que ir a una oficina de Correos y solicitar el voto por correo. Es un trámite presencial, no se puede hacer online sin certificado digital. Allí te pedirán que te identifiques con tu DNI, pasaporte o carnet de conducir y a partir de ese momento, ya no tienes que hacer mucho más en esa fase. Después, será la Oficina del Censo Electoral la que te envíe a casa toda la documentación necesaria para votar.

En el caso de que estés en el extranjero de forma temporal, el proceso cambia un poco y pasa por el consulado, pero la lógica es la misma y consiste en pedir la documentación dentro del plazo, ¿y cuál es ese plazo? La documentación no llega de golpe, sino en dos envíos. Primero recibirás un envío inicial entre el 11 y el 17 de abril. Ahí vienen los sobres, certificados y la información básica. Después, en un segundo envío, llegarán las papeletas, entre el 22 y el 26 de abril. En algunos casos, si hay incidencias con candidaturas, puede retrasarse unos días más. También existe la opción de descargarlas por internet cuando estén disponibles, algo que puede sacarte de un apuro si ves que el correo se retrasa.

Cómo se envía el voto sin equivocarse

Cuando ya tienes todo en casa, llega la parte importante. No es difícil, pero hay que hacerlo bien. Primero eliges la papeleta, la metes en el sobre de votación y lo cierras. Después, ese sobre se introduce junto con el certificado del censo en otro sobre más grande, el que va dirigido a tu mesa electoral. Ese es el que tienes que enviar por correo certificado.

Y una vez hecho esto llega lo más importante ya que no debes dejarlo para el último día. El plazo para enviarlo termina el 13 de mayo de 2026, pero cuanto antes lo mandes, mejor.

Fechas que conviene tener claras

Si hay algo que no se puede fallar en todo este proceso son los plazos. Son bastante claros, pero conviene tenerlos a mano.

Solicitar el voto por correo: hasta el 7 de mayo de 2026.

Enviar el voto: hasta el 13 de mayo de 2026.

Día de las elecciones: 17 de mayo de 2026.

Si estás fuera de España

Aquí es donde cambian un poco las cosas. Si vives en el extranjero de forma permanente, recibirás la documentación directamente en tu domicilio, sin tener que solicitarla previamente. Después puedes enviar tu voto por correo al consulado o incluso depositarlo en urna en los días habilitados, que en este caso van del 9 al 14 de mayo. Si estás fuera solo temporalmente, sí tendrás que pedir la documentación en el consulado antes de poder votar.

En definitiva, el voto por correo no tiene misterio. De hecho, cada año lo utilizan miles de personas sin problema. Lo que suele fallar no es el proceso en sí, sino los tiempos. Dejarlo para el final, no revisar bien los pasos o pensar que todavía queda margen cuando ya no lo hay. Por eso, si sabes que no vas a poder votar en persona, lo mejor es no darle muchas vueltas y hacerlo cuanto antes. Así te aseguras de que tu voto cuenta para las próximas elecciones andaluzas y te quitas el tema de encima sin prisas.